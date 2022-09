Un gain de 31-10 des Bills face aux Rams, champions en titre du Super Bowl

Greg Beacham, The Associated Press

INGLEWOOD, Calif. — Josh Allen a obtenu 297 verges aériennes dont trois passes de touché, jeudi, alors que les Bills de Buffalo ont entamé la saison de la NFL avec un gain convaincant de 31-10 contre les Rams de Los Angeles.

Von Miller a récolté deux des septs sacs des Bills, face aux champions en titre du Super Bowl.

«Nous allons célébrer comme il se doit mais ensuite, nous allons nous remettre au travail sans tarder», a dit Miller.

Aspirants à la couronne, les Bills ont démarré la 103e saison de la NFL en surmontant quatre revirements.

«Nous avons beaucoup à apprendre, mais nous voulons être reconnus pour le type d’efficacité que nous avons montré en deuxième demie», a dit Allen.

Gabe Davis, Isaiah McKenzie et Stefon Diggs ont capté des passes de touché pour les Bills, champions de section lors des deux dernières campagnes.

Allen a complété 26 passes sur 31 et a commis deux interceptions.

Il a ajouté 56 verges au sol, dont une percée de quatre verges pour un touché au dernier quart.

Le résultat a fait bien paraître le nouveau coordonnateur offensif des Bills, Ken Dorsey.

Les Bills ont montré une fiche de neuf en 10 lors des troisièmes essais.

«C’est une recette gagnante», a dit Allen.

Matt Stafford a amassé 240 verges aériennes, dont une passe de touché. Il a toutefois été victime de trois interceptions.

En six saisons sous la gouverne de Sean McVay, c’était la première fois où les Rams s’inclinaient à leur premier match de la saison.

«C’est le genre de match après lequel on se regarde dans le miroir et on se dit qu’il faut faire mieux, a dit McVay. Nous n’étions pas prêts et j’en prends le blâme. Il y a eu beaucoup de cas où je n’ai pas optimisé nos chances de succès.»

Diggs a ponctué le score avec un attrapé de 53 verges pour un touché, avec 9:25 à écouler.

Joueur le plus utile au Super Bowl en février, Cooper Kupp a fourni 128 verges en 13 catches.

Les Rams ont été blanchis durant toute une demie (la deuxième), et ce pour la première fois depuis novembre 2019.

Buffalo n’a alloué que 177 verges avant la dernière montée adverse, qui n’avait pas de réel impact.

Aaron Donald, des Rams, a inscrit un 99e sac en carrière en première demie.

Stafford est devenu le 12e quart de l’histoire de la NFL avec au moins 50 000 verges de passes en carrière.

Les Bills ne vont rejouer que dans deux lundis contre le Tennessee, à Buffalo.

Les Rams vont accueillir les Falcons la veille.