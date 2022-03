Un entrepreneur fait don de 1,2 million $ aux médaillées olympiques et paralympiques

MONTRÉAL — La Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne ont bénéficié d’un important don de 1,2 million $ de la part de l’entrepreneur canadien Sanjay Malayiya

Malyiya, qui oeuvre dans le domaine des technologies de soins de santé, a décidé d’effectuer ce don afin d’apporter son soutien aux médaillés d’Équipe Canada des Jeux de Tokyo 2020 et de Pékin 2022.

C’est la première fois qu’un don de cette importance est fait en soutien direct des médaillés olympiques et paralympiques par l’entremise d’une ou l’autre des fondations. De plus, un montant de 100 000 $ sera versé au programme pour la prochaine génération (NextGen) afin de contribuer au soutien de futurs athlètes olympiques et paralympiques.

Au total, 130 athlètes olympiques et 53 athlètes paralympiques recevront une bourse grâce à ce don.