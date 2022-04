Un doublé de Kevin Fiala dans un gain du Wild contre les Canucks, 6-3

Tyler Mason, The Associated Press

ST. PAUL, Minn. — Kevin Fiala a réussi un doublé pour aider le Wild du Minnesota à gagner 6-3 aux dépens des Canucks de Vancouver, jeudi.

Fiala a marqué en période médiane, puis il a inscrit le but déterminant à 12:17 au troisième engagement. Il totalise 16 points à ses huit derniers matches.

Kirill Kaprizov et Mats Zuccarello ont chacun ajouté un but et deux passes pour le Wild, qui méritait un troisième gain de suite.

Jared Spurgeon et Ryan Hartman ont été les autres buteurs du Wild.

Cam Talbot a fait 21 arrêts, en route vers sa 200e victoire en carrière.

Assurés du deuxième rang de la section Centrale, le Wild aura comme rivaux de premier tour les Blues de St. Louis.

Les Blues ont remporté leurs trois matches contre le Minnesota durant la saison régulière. Il y a eu une prolongation deux fois, par contre.

Chez les Canucks, Elias Pettersson (deux fois) et Matthew Highmore ont marqué, tandis que Thatcher Demko a stoppé 25 tirs.

Pettersson est devenu le troisième joueur des Canucks avec au moins 30 buts cette saison, après Bo Horvat et J.T. Miller.