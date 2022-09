Un cinquième circuit en quatre matches pour Bichette, dans un gain des Blue Jays

Stephen Hawkins, The Associated Press

ARLINGTON, Texas — Bo Bichette a cogné un cinquième circuit en quatre matches, vendredi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 4-3 devant les Rangers du Texas.

Bichette a claqué un circuit de deux points en troisième, procurant ainsi les devants 3-0 aux visiteurs.

Il a aussi poussé un coureur à la plaque avec un optionnel, en première manche.

Danny Jansen a brisé l’égalité avec un simple d’un point en neuvième.

Corey Seager a nivelé le score avec un double d’un point en huitième, mais Jose Leclerc (0-2) a donné un but sur balles au premier frappeur de la neuvième, Raimel Tapia. Ce dernier a volé un but et a progressé à l’aide d’un ballon, avant le coup sûr de Jansen.

«J’essayais simplement de mettre la balle en jeu», a dit le receveur.

Tim Mayza (6-0) a préparé le terrain pour Jordan Romano, qui a mérité un 32e sauvetage.

Josh Jung, des Rangers, a frappé un circuit à sa première présence au bâton dans les ligues majeures.

Il y avait un coureur au deuxième but et un retrait avant le retrait au bâton de Jung et le ballon d’Adolis Garcia, qui a mis fin au match.

Les Blue Jays ont remporté sept de leurs huit derniers matches.

Ils occupent la dernière des trois places additionnelles en vue des séries dans l’Américaine, quatre matches et demi devant les Orioles.

Ross Stripling a bien fait, allouant deux points et trois coups sûrs en six manches. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Stripling a une fiche de 3-0 à ses quatre derniers départs.

«Il fait du boulot incroyable, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Il a une très grande valeur au sein de l’équipe.»

Le droitier de 32 ans en était à son 200e match en carrière, dont une centaine comme lanceur partant.

Les Blue Jays ont inscrit le voltigeur Lourdes Gurriel sur la liste des blessés de 10 jours, en raison d’une élongation à l’arrière de la cuisse gauche.

Le geste est rétroactif à jeudi.

Gurriel a quitté en deuxième manche mercredi à Baltimore, dans une victoire de 4-1 des siens.

L’athlète de 28 ans frappe pour ,291 en 121 matches, avec cinq circuits et 52 points produits.

Samedi soir, les lanceurs partants seront Kevin Gausman face à Kohei Arihara.

Comme Stripling, Gausman a une fiche de 3-0 depuis quatre départs.

Arihara en sera à une quatrième sortie dans le baseball majeur.