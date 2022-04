Un chauffeur de zamboni des Red Wings les poursuit pour son congédiement

The Associated Press

DÉTROIT — Un chauffeur de zamboni adoré de la foule a déclaré qu’il a été congédié par les Red Wings de Detroit pour avoir uriné dans les égouts.

Al Sobotka a déposé une poursuite pour discrimination cette semaine contre Olympia Entertainment, deux mois après son congédiement, après une carrière de 51 ans chez les Red Wings. Son avocate a indiqué qu’il souffre d’un problème de santé qui le force à régulièrement devoir uriner.

Sobotka, qui est âgé de 68 ans, n’a pu atteindre une salle de bain à temps et il a donc uriné dans les égouts qui servent de point de chute à la glace récupérée par les resurfaceuses du Little Caesars Arena. Quelqu’un l’a vu et l’a apparemment dénoncé en février.

«Il croyait que personne n’était dans l’amphithéâtre. Il n’a reçu aucun avertissement, aucune deuxième chance», a évoqué l’avocate Deborah Gordon.

Olympia Entertainment a indiqué qu’elle n’émettra aucun commentaire à ce sujet puisque le dossier est devant les tribunaux.

En plus de piloter une resurfaceuse lors des matchs des Red Wings, Sobotka était reconnu comme étant celui qui récupérait les pieuvres qui étaient lancées sur la patinoire par les partisans, une tradition qui s’est perpétuée à Detroit de l’Olympia Stadium, en passant par le Joe Louis Arena et le Little Caesars Arena. Les partisans l’encourageaient alors qu’il faisait tournoyer la pieuvre au-dessus de sa tête.

Gordon a ajouté que l’entreprise était au courant des problèmes de prostate de Sobotka.