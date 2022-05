Un chandail recrue de l’ancienne vedette Kobe Bryant sera vendu aux enchères

The Associated Press

LAGUNA NIGUEL, Calif. — Un chandail porté par Kobe Bryant lors de sa saison recrue, dont deux matchs éliminatoires, sera vendu aux enchères.

Le chandail porté pendant la saison 1996-97 pourrait être vendu entre trois et cinq millions $US lors d’une vente aux enchères en ligne qui s’amorcera le 18 mai, selon David Kohler de SCP Auctions.

«Nous avons le sentiment que ça pourrait établir un record pour un chandail de basketball», a-t-il indiqué.

Kohler a mentionné que le vendeur, qui souhaite garder l’anonymat, est en possession du chandail autographié depuis 25 ans.

Le vendeur a approché Kohler après qu’il eut remarqué qu’un autre chandail recrue de Bryant avait été vendu pour la somme de 3,69 millions $, l’an dernier.

L’an dernier, une carte recrue de Bryant a été vendue pour 1,8 million $. Aucune de ces ventes de 2021 n’a été organisée par SCP Auctions.

La vente aux enchères qui se déroulera le mois prochain met en vedette le chandail numéro 8 de Bruant qu’il a porté lors des victoires en saison des Lakers de Los Angeles au Forum, les 13 et 17 avril 1997.

Bryant a également porté ce chandail les 8 et 10 mai, lors des demi-finales de l’Association Ouest, contre le Jazz de l’Utah. Les Lakers ont remporté le premier match et Bryant a récolté 19 points. Ils ont perdu le deuxième et il a obtenu neuf points.

Le Jazz a gagné cette série en cinq parties pour conclure la saison recrue de Bryant.

L’authenticité du chandail a été vérifiée par des authentificateurs indépendants, par l’entremise d’identification photo, a révélé Kohler. Ce processus implique l’examen des caractéristiques uniques d’un article. Il était également associé à une carte à collectionner de 1997, mettant en vedette Bryant portant le chandail. Un logo du 50e anniversaire de la NBA se trouve sur celui-ci.

Kohler a souligné que le marché pour les articles de collection de Bryant est encore «très, très fort» deux ans après sa mort.

«Tant que ce sont de vrais articles, a soutenu Kohler. Il est adoré.»

Bryant est décédé le 26 janvier 2020 lors d’un accident d’hélicoptère en Californie. Sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes ont aussi perdu la vie dans l’accident.

La vente aux enchères se terminera le 4 juin.