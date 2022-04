Un camp ‘Basketball Without Borders’ se tiendra au Mexique en mai

NEW YORK — Le programme ‘Basketball Without Borders’ se tiendra au Mexique du 16 au 19 mai, ont annoncé vendredi la NBA et la FIBA.

L’événement se tiendra au La Loma Centro Deportivo, le siège de la NBA Academy en Amérique latine, à San Luis Potosi.

Ce sera le 11e ‘Basketball Without Borders’ des Amériques.

Le programme réunira plus de 60 des meilleurs garçons et filles d’âges de niveau secondaire du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Ils apprendront auprès de joueurs, légendes et entraîneurs actuels et anciens de la NBA et de la FIBA, en plus de rivaliser avec leurs pairs.

Il y aura aussi des ateliers sur les compétences servant dans la vie au sens large, ainsi que d’autres portant sur le leadership et l’implication communautaire.

BWB a fait partie du parcours de Pascal Siakam (Raptors) et Joel Embiid (Sixers), ainsi que des Canadiens Luguentz Dort (Thunder), Jamal Murray (Nuggets) et RJ Barrett (Knicks), parmi plusieurs autres joueurs.

La NBA et la FIBA ont tenu 62 de ces camps dans 30 pays depuis 2001.