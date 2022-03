Un caïd de la drogue aurait ciblé David Ortiz en 2019, selon des enquêteurs privés

The Associated Press

BOSTON — Un caïd de la drogue jaloux du succès de David Ortiz et qui avait l’impression d’être humilié par lui a ordonné une attaque à ses dépens devant une boîte de nuit dominicaine en 2019, ont indiqué des enquêteurs privés embauchés par les Red Sox de Boston pour faire la lumière dans cette histoire.

Les conclusions de l’équipe d’enquêteurs de l’ex-commissaire du Service de police de Boston, Edward Davis, rapportées dans l’édition de samedi du quotidien ‘Boston Globe’, contredisent ainsi la théorie d’une conspiration des procureurs dominicains.

Davis a déclaré au quotidien qu’il considérait le caïd César Peralta comme étant le cerveau de l’affaire, puisqu’il avait mis la tête de l’ex-frappeur de puissance des Red Sox à prix et qu’il avait autorisé des mercenaires à l’abattre. Les autorités dominicaines n’ont pas coopéré avec les enquêteurs privés.

Peralta est présentement détenu sans possibilité de libération à Porto Rico pour complot dans le but d’importer de la cocaïne et de l’héroïne. Le Trésor américain avait déjà identifié Peralta comme étant un caïd de la drogue en 2019, et il a été extradé vers les États-Unis en décembre dernier.

Le porte-parole d’Ortiz, Joe Baerlein, a confié au ‘Globe’ qu’Ortiz n’avait pas été informé des conclusions de l’enquête privée pour sa propre sécurité, jusqu’à ce que Peralta soit incarcéré aux États-Unis.