Un but de Suter en 3e permet aux Red Wings de vaincre les Devils

Matt Sugam, The Associated Press

NEWARK, N.J. — Pius Suter a brisé l’égalité dans le match au milieu de la troisième période pour mener les Red Wings de Detroit vers un gain de 5-3 contre les Devils du New Jersey.

Tyler Bertuzzi et Michael Rasmussen ont mené l’attaque des Red Wings avec un but et une aide chacun. Moritz Seider et Joseph Veleno ont complété pour les vainqueurs.

Sam Gagner a ajouté deux aides et le gardien Magnus Hellberg a bloqué 23 tirs.

Fabian Zetterlund a été le meilleur chez les Devils avec un but et une aide. Dawson Mercer et Nolan Foote ont inscrit les autres filets.

Les Devils ont complété la saison six défaites consécutives et ont aussi perdu leurs huit dernières sorties devant leurs partisans.