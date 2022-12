Un but de Kadri en 3e période mène les Flames vers un gain de 3-2 face aux Coyotes

CALGARY — Nazem Kadri a marqué le but victorieux à 15:42 de la troisième période et a ajouté deux aides pour guider les Flames de Calgary vers un gain de 3-2 face aux Coyotes de l’Arizona lundi.

Dillon Dube et Elias Lindholm ont également fait vibrer les cordages pour les Flames (12-10-3), vainqueurs de cinq de leurs six dernières parties au Saddledome. Jonathan Huberdeau a ajouté deux aides.

Shayne Gostibehere et Jeff Chychrun ont tous deux inscrit un but et une aide pour les Coyotes (7-12-4), qui vivent des moments difficiles avec un seul gain en dix matchs (1-6-3).

Dan Vladar, qui a été appelé à effectuer un cinquième départ lors des sept derniers matchs des Flames, a réalisé 18 arrêts.

Dans le revers, Karel Vejmelka a bloqué 24 tirs.