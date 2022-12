Un but de Dowd permet aux Capitals de venir à bout des Oilers, 3-2

EDMONTON — Nic Dowd a enfilé le but gagnant et permis aux Capitals de Washington de mettre fin à une courte séquence de deux défaites grâce à une victoire de 3-2 face aux Oilers d’Edmonton lundi soir.

Lars Eller et T.J. Oshie ont également trouvé le fond du filet pour les Capitals (11-12-4), qui affichent un dossier de 2-5-3 à leurs 10 dernières sorties à l’étranger.

Charlie Lindgren a réalisé 28 arrêts.

Brett Kulak et Connor McDavid ont offert la riposte des Oilers (14-12-0), qui ont perdu deux de leurs trois dernières rencontres.

Stuart Skinner a bloqué 47 tirs.

Les Oilers sont rentrés au vestiaire après la première période sans avoir donné de buts, malgré une domination de 22-12 des Capitals au chapitre des tirs aux buts.

Les Oilers ont rompu l’égalité de 0-0 à 1:44 de la deuxième période, lorsque Kulak a décoché un puissant tir de la ligne bleue, avec une circulation dense devant le filet de Lindgren. Il s’agissait de son premier de la saison.

Moins de six minutes plus tard, les Capitals ont égalé le score. Leon Draisaitl a perdu le contrôle du disque dans sa zone, donnant la chance à Eller de se présenter jusqu’au filet adverse. Grâce à une feinte, Eller a marqué son quatrième but de la saison.

Les Oilers ont repris l’avance avec 4:35 à jouer à la période médiane lorsque McDavid a intercepté une passe de John Carlson avant de s’échapper vers Lindgren, qu’il a déjoué avec un tir entre les jambières en désavantage numérique.

Il s’agissait de son 22e but de la saison, ce qui représente son meilleur départ en carrière à ce chapitre après 26 parties.

Les Capitals ont de nouveau égalé le score pendant la même supériorité numérique lorsque Oshie a complété un jeu à trois.

Dowd a marqué le filet décisif à 7:13 de la troisième période à la suite d’un jeu entamé par Aliaksei Protas.