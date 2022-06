Un bon test à l’étranger attend l’Avalanche contre le Lightning au sixième match

Stephen Whyno, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Josh Manson avait déjà ses sacs à moitié pleins la dernière fois que l’Avalanche du Colorado était à l’étranger, lorsqu’elle est revenue à domicile avec une occasion de gagner la coupe Stanley.

Ça ne s’est pas produit et maintenant, lui et ses coéquipiers sont confrontés à un sixième match, dimanche soir, dans l’aréna du Lightning du Tampa Bay, où la coupe Stanley a été soulevée l’an dernier.

Tentant de gagner un premier championnat de la LNH depuis 2001, l’Avalanche connaît l’immense défi devant elle face à une équipe qui a l’expérience des longs parcours des séries.

«Tu dois être désespéré parce que c’est la finale, a mentionné Manson, samedi, avant de voler vers Tampa. Tu peux regarder les matchs qui nous restent. Tu dois être désespéré dans chaque partie.»

L’Avalanche aurait désespérément besoin d’éviter une deuxième défaite de suite, qui mettrait la table pour un match ultime au Colorado, mercredi. Le Lightning ne serait qu’à une seule victoire de soulever la coupe Stanley pour une troisième année consécutive.

Ça s’est produit en deuxième ronde, quand l’Avalanche menait 3-1 contre les Blues de St. Louis. Comme vendredi soir, elle s’est inclinée par un but face aux Blues avant de les éliminer à l’étranger.

Manson a indiqué que l’Avalanche a appris de cette séquence, mais l’enjeu est plus élevé alors que la coupe Stanley est dans l’aréna.

«Je sais à quel point nos gars la veulent. Ils ont travaillé fort pour l’avoir, a dit l’entraîneur-chef de l’Avalanche, Jared Bednar. Il y a un certain niveau de stress et d’anxiété que tu dois avoir en tête pour offrir ta meilleure performance.»

Le Lightning a déjà évité l’élimination plus tôt cette année et il est armé d’une expérience de 11 séries victorieuses de suite. L’entraîneur-chef Jon Cooper et son équipe savent à quoi s’attendre des deux formations lors du sixième affrontement.

«Il n’y a aucun doute que nous sommes mieux équipés pour ces situations parce que tu te mets en quelque sorte dans les souliers des autres formations et tu sais à ce qu’elles pensent, a déclaré Cooper. C’est l’expérience et c’est ce qui compte.»

L’expérience la plus fraîche en mémoire pour l’Avalanche est d’avoir raté la chance de joindre le Lightning en tant que seules équipes au cours des sept dernières années à avoir remporté la coupe Stanley à domicile. Mais les déceptions précédentes en séries ont renforcé la capacité de ce noyau à faire face à l’adversité.

«Nous allons nous ressaisir, a exprimé le capitaine de l’Avalanche, Gabriel Landeskog, soulignant l’importance d’avoir une mémoire courte en séries. C’est une série quatre de sept. Ce n’est pas censé être facile et ce ne le sera pas.»