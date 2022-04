Un autre gain des Marlins, lors du 1er match avec 2 joueurs des Bahamas depuis 1961

The Associated Press

WASHINGTON — Amis d »enfance, Lucius Fox et Jazz Chisholm sont devenus le premier duo de joueurs nés aux Bahamas à participer à un même match du baseball majeur depuis 1961, mercredi.

Le deuxième but Chisolm était le premier frappeur du match pour les Marlins à Washington, où Fox était l’arrêt-court partant des Nationals.

Chisholm a cogné un simple, avant d’être retiré en tentative de vol.

Les deux joueurs ont 24 ans et sont originaires de Nassau aux Bahamas, qui comptent environ 400 000 habitants.

Neuf joueurs de ce pays ont joué dans les ligues majeures.

Selon les Nationals, citant le Elias Sports Bureau, la seule autre paire de Bahamiens à jouer dans le même match a été Andre Rodgers et Tony Curry, rivaux lors de six matches en 1960 et 1961.

Fox est une recrue. Il reste en quête d’un premier coup sûr, après 18 présences au bâton.

Chisholm en est à sa troisième saison dans les grandes ligues. L’an dernier il a récolté 18 circuits et 53 points produits, en 124 matches.

Il brille en ce début de saison, menant les Marlins avec quatre circuits et 15 points produits.

Miami a gagné le match 2-1, méritant une quatrième victoire de suite.

Pablo Lopez (3-0) a de nouveau excellé, n’accordant que deux simples et un double, au fil de six manches. Il a de plus retiré six frappeurs au bâton. Sa moyenne est 0,39, en quatre départs.

Jesus Aguilar a frappé un circuit pour les Marlins.

Anthony Bender a récolté un quatrième sauvetage, un deuxième en deux soirs.

Les Nationals ont perdu leurs sept derniers matches.