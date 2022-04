Un 4e gain de suite pour Saint John, grâce au but en prolongation de Philippe Daoust

Philippe Daoust a marqué 16 secondes après le début de la prolongation et les Sea Dogs de Saint John ont vaincu les Olympiques de Gatineau 4-3, mercredi, obtenant ainsi un quatrième gain d’affilée.

William Dufour s’est créé de l’espace vers la gauche avant de remettre dans l’enclave à Daoust. Au lieu de tirer sur réception, il a gardé le disque une fraction de seconde et a foncé en diagonale. Emerik Despatie s’est compromis et Daoust a pu inscrire son 20e but de la saison.

Gatineau menait par deux buts 3:37 après la mise au jeu initiale.

Donovan Arsenault a gardé le disque lors d’un deux contre un, obtenant son huitième but de la saison à 2:44.

Moins d’une minute plus tard, Antonin Verreault a fait dévier un tir de la pointe de Tristan Luneau, inscrivant un 10e filet.

Les Sea Dogs ont riposté en milieu de deuxième période. Josh Lawrence a converti le rebond après un tir de la ligne bleue de Vincent Sévigny.

Brady Burns a créé l’égalité dans la troisième minute du troisième tiers, avec un tir des poignets de l’enclave. Le dénouement d’un trois contre deux, après que Lawrence lui ait refilé la rondelle.

Saint John a pris les devants 3-2 à 12:34. Après que Daoust ait glissé le disque devant lui, derrière la défense, Ryan Francis l’a saisie et a marqué du revers.

Verreault a toutefois nivelé le score à 14:09, sur son propre rebond.

Drummondville 2 Rouyn-Noranda 1

Jérémy Lapointe a signé un doublé et les Voltigeurs ont battu les Huskies, 2-1.

Drummondville gagnait un troisième match de suite, tandis que Rouyn-Noranda perdait un cinquième match consécutif.

Shawinigan 7 Sherbrooke 1

Xavier Bourgault a réussi un tour du chapeau et les Cataractes ont mis fin à une série de cinq défaites, battant le Phoenix

L’espoir des Oilers a conclu la soirée avec 30 filets cette saison.

Acadie-Bathurst 3 Rimouski 5

Jacob Mathieu a brisé l’égalité de 3-3 en milieu de troisième période, guidant l’Océanic vers un gain de 5-3 aux dépens du Titan.