Twins: Le joueur étoile Carlos Correa reçoit un diagnostic positif à la COVID-19

Dave Hogg, The Associated Press

Dave Hogg, The Associated Press

DÉTROIT — Carlos Correa a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, ont annoncé les Twins du Minnesota après un revers de 7-5 contre les Tigers de Detroit lundi.

«Nous l’avons appris pendant le match, a dit le gérant des Twins Rocco Baldelli. Il est retourné à l’hôtel et nous déterminerons ensuite comment se dérouleront les prochains jours pour lui.»

Baldelli a mentionné que l’arrêt-court âgé de 27 ans ressentait des symptômes, qui étaient plutôt légers.

Correa frappe pour une moyenne de ,279 avec un coefficient de présence plus puissance de ,751 à sa première saison avec les Twins. Il a quitté les Astros de Houston après sept campagnes après avoir accepté une offre de contrat de trois ans et 105,3 millions $US en mars, un pacte qu’il pourrait rompre après les saisons 2022 et 2023.