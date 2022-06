Tucker et Valdez mènent les Astros vers un convaincant gain de 9-1 sur les Mets

Jake Seiner, The Associated Press

NEW YORK — Kyle Tucker a cogné un circuit de trois points et volé un but, Yordan Alvarez a ajouté sa 23e longue balle de la saison et Framber Valdez a offert une solide performance au monticule pour mener les Astros de Houston vers un gain de 9-1 face aux Mets de New York mardi soir.

Alvarez a atteint les coussins en cinq occasions, Yuli Gurriel a également frappé un circuit et Alex Bregman a obtenu trois coups sûrs pour les Astros qui ont battu les Mets pour une troisième fois en une semaine.

Les meneurs de la section Ouest de la Ligue américaine avaient balayé une série de deux matchs à domicile pour amorcer une séquence de neuf parties contre les Mets et les Yankees. Jusqu’à maintenant, les Astros affichent un dossier de cinq gains et deux revers.

Valdez (8-3) a accordé six coups sûrs et aucun point en huit manches. Il a réussi quatre retraits sur des prises mais aussi forcé les frappeurs des Mets à cogner de nombreux roulants à l’avant-champ.

Carlos Carrasco (8-4) a connu une deuxième sortie difficile consécutive contre les Astros. En quatre manches et un tiers, il a accordé six points, six coups sûrs et trois buts sur balles.

Mercredi dernier, dans une sortie abrégée à cause de raideurs au dos, le vétéran droitier avait été victime de cinq points contre les Astros mercredi dernier.

Dans la défaite, Starling Marte a obtenu trois coups sûrs, dont deux doubles. Toutefois, les autres frappeurs des Mets ont été limités à cinq coups sûrs.

Tucker a claqué son 14e circuit de la saison loin dans l’enclos de relève des visiteurs au champ centre droit en première manche, poussant Alvarez et Bergman jusqu’au marbre.

Puis, Tucker a entamé la quatrième manche avec un but sur balles, a volé le deuxième but et a touché au marbre à la suite d’un simple de Jake Meyers.

Tucker est en route pour une saison de 31 circuits et 31 buts volés.