Troy Terry et Trevor Zegras mènent les Ducks contre les Blue Jackets

The Associated Press

The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Troy Terry a touché la cible deux fois, Trevor Zegras a récolté un but et une aide et les Ducks d’Anaheim ont défait les Blue Jackets du Columbus 6-4, dimanche.

Gerry Mayhew, Cam Fowler et Derek Grant ont également marqué pour la formation californienne. John Gibson a réalisé 29 arrêts pour les Ducks, qui ont obtenu un point dans une troisième rencontre de suite.

Jake Bean a fait vibrer les cordages deux fois pour les Blue Jackets alors que Sean Kuraly et Cole Sillinger l’ont fait une fois chacun. Jean-François Bérubé a bloqué 26 tirs dans la défaite.

En plus de devoir se priver des services de Patrik Laine (haut du corps), les Blue Jackets ont vu le défenseur Zach Werenski retraité vers les vestiaires en première période en raison d’une blessure au haut du corps.