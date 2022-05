Trout marque un 1000e point et rejoint Mays et Rodriguez dans un club sélect

Joe Reedy, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Mike Trout a marqué le 1000e point de sa carrière pour rejoindre un club très sélect dans la victoire d 5-3 des Angels de Los Angeles aux dépens des Athletics d’Oakland.

En marquant sur le simple avec les buts remplis de Luis Rengifo en sixième pour porter la marque à 3-0, Trout a ainsi rejoint Willy Mays et Alex Rodriguez comme seuls joueurs à compter 1000 points, 300 circuits et 200 buts volés lors à l’âge de 30 ans.

Trout est aussi le deuxième joueur de l’histoire des Angels à marquer 1000 points, après Garrett Anderson (1024).

Rengifo avait aussi donné les devants aux Angels à l’aide d’un circuit en solo en cinquième, aux dépens d’Adam Kolarek (0-1).

La victoire a été portée à la fiche de Michael Lorenzen (5-2). Il n’a accordé que trois coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises en six manches de travail. Raisel Iglesias a récolté un neuvième sauvetage.