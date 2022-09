Trout cogne un circuit dans un septième match de suite mais les Angels perdent, 5-4

Brian Dulik, The Associated Press

CLEVELAND — Le joueur étoile Mike Trout a cogné un circuit dans un septième match de suite, un de moins que le record du baseball majeur, mais les Guardians de Cleveland ont néanmoins signé une victoire de 5-4 sur les Angeles de Los Angeles, lundi soir.

Le circuit de Trout, son 35e de la saison, a eu lieu en cinquième manche lorsqu’il a expédié un lancer de Konnor Pilkington par-dessus la clôture du champ centre, à 422 pieds du marbre, avec un coéquipier sur les sentiers.

Dale Long, avec les Pirates de Pittsburgh en 1956, a établi le record des ligues majeures de huit matchs consécutifs avec au moins un circuit. Don Mattingly, avec les Yankees de New York, l’a égalé en 1987, tout comme Ken Griffey fils, avec les Mariners de Seattle, en 1993.

«C’est de la belle compagnie», a lancé Trout. «Je ne fais que prendre de bons élans sur la balle, et elle quitte le terrain.»

Trout pourra égaler le record mardi soir alors que les Angels poursuivront leur série contre les Guardians. Il a fait savoir qu’il n’est pas inquiet à l’idée que les lanceurs des Guardians essaient de ne pas l’affronter ou le défier.

«Je me présentera au marbre prêt à frapper, et ce qui devra arriver arrivera», a ajouté Trout. «Je viendrai demain et je vais faire les mêmes choses parce que ça fonctionne pour moi.»

Trout est le premier joueur de la Ligue américaine à connaître une séquence de sept matchs avec au moins un circuit depuis Kendrys Morales, des Blue Jays de Toronto, en 2018. Le Canadien Joey Votto, avec les Reds de Cincinnati, a réalisé un exploit semblable entre les 24 et 30 juillet, la saison dernière.

Amed Rosario a poussé au marbre son coéquipier Steven Kwan à l’aide d’un double en septième manche pour mener à ce gain des Guardians.

Avec cette victoire, les Guardians ont augmenté leur avance au sommet du classement de la section Centrale de la Ligue américaine à trois matchs sur les White Sox de Chicago, et à cinq parties sur les Twins du Minnesota.

Enyel De Los Santos (4-0) a blanchi les frappeurs des Angels en septième manche et il a été crédité de la victoire. Emmanuel Clase a été parfait en neuvième manche et il a récolté un 34e sauvetage.

La défaite est allée au dossier d’Aaron Loup (0-5), victime du double de Rosario.

La rencontre a été marquée par un événement étrange, en septième manche, lorsque le gérant des Guardians, Terry Francona, et le gérant par intérim des Angels, Phil Nevin, ont été expulsés du match sans qu’un seul lancer ne soit effectué entre les deux expulsions.

Francona a été expulsé par l’arbitre en chef Ron Kulpa, après avoir argumenté que Andrés Giménez avait été atteint par un lancer de Ryan Tepera. Puis, lorsque Tepera s’est vu refuser la possibilité d’effectuer des lancers d’échauffement après le délai, ce fut au tour de Nevin de se voir montrer la porte de sortie.

Kulpa a lui-même été incapable de compléter le match. Avec deux retraits en neuvième manche et deux prises au frappeur Matt Thaiss, il a été atteint au masque par une fausse balle. Carlos Torres, l’officiel posté au deuxième coussin, l’a remplacé au marbre.