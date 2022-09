Trois joueuses se partagent la tête à la Classique de Portland de la LPGA

The Associated Press

The Associated Press

PORTLAND, Ore. — Andrea Lee et Lilia Vu, deux anciennes premières joueuses mondiales au niveau amateur, ont maintenant une chance de signer une première victoire sur le circuit de la LPGA.

Vu a réussi quatre oiselets sur le neuf de retour et a remis une carte de 69, trois coups sous la normale, samedi. De son côté, Lee a bien conclu sa ronde et a joué 67 pour se hisser en tête de la Classique de Portland en compagnie de la Japonaise Ayaka Furue (67) et de Vu.

Furue, championne en titre de l’Omnium écossais, et les deux Américaines entameront l’ultime ronde à moins-13.

Toutefois, aucune d’entre elles n’a su tirer son épingle du jeu. À la fin de la troisième ronde, 10 joueuses étaient à trois coups de la tête.

«Je vais me présenter, avoir du plaisir et laisser le golf se dérouler», a dit Vu.

Hinako Shibuno (66), Paula Reto (67), Hannah Green (68) et Daniela Darquea (68) sont dans le groupe de poursuivantes à un coup du trio de meneuses.

La Canadienne Brooke Henderson accuse quatre coups de retard sur la tête. L’autre Canadienne en lice, Alena Sharp, est à égalité au 38e rang avec un score cumulatif de moins-4.

Nelly Korda, qui accéderait au premier rang mondial avec une victoire, a six coups de retard sur les meneuses.