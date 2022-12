Trois athlètes canadiens accèdent au podium à une épreuve de ski cross en Italie

SAN CANDIDO, Italie — Le Canada a remporté trois médailles sur une possibilité de six à la Coupe du monde de ski cross mercredi à San Candido, en Italie.

Sous un ciel couvert et malgré une visibilité difficile, Reece Howden, de la Colombie-Britannique, a décroché la deuxième place tout juste devant son compatriote Brady Leman, de Calgary.

Outre Howden et Leman, la grande finale masculine a réuni un troisième porte-couleurs du Canada en Kris Mahler, de l’Alberta, qui a terminé quatrième.

La médaille d’or est allée à l’Autrichien Mathias Graf.

Chez les dames, Marielle Thompson, de Whistler, en Colombie-Britannique, s’est classée troisième de la grande finale, derrière la Suédoise Sandra Naeslund et la Suissesse Fanny Smith, médaillées d’or et d’argent, respectivement.

Après avoir récolté une deuxième place la semaine dernière à Arosa, Howden a décroché son meilleur résultat à San Candido et son 11e podium en 34 départs sur le circuit de la Coupe du monde.

«Je n’ai jamais couru avec trois Canadiens dans la grande finale avant», a noté Howden.

«C’est assez exceptionnel et spécial pour l’équipe de réussir cela. J’ai des choses à travailler, mais nous avons une bonne base et je suis prêt à foncer demain», a ajouté Howden, en faisant allusion à une autre épreuve de ski cross, prévue jeudi, au même endroit.

Pour Leman, il s’agit de son premier podium en Coupe du monde cette saison et de son cinquième podium de Coupe du monde à San Candido.

«Je suis super contrent d’être de retour sur le podium, a déclaré Leman. Ça m’a vraiment stimulé de courir la finale avec Reece et Kris. C’est dommage que nous n’ayons pas réussi à balayer le podium, mais nous avons une autre chance demain.»

Pour Thompson, il s’agit de son troisième podium en quatre courses cette saison sur le circuit, de son septième podium à San Candido et de son 55e podium en Coupe du monde.

«Je suis très heureuse d’être de nouveau montée sur le podium, a dit Thompson. Toutes les manches étaient super serrées avec une belle compétition. Je me suis un peu battue aujourd’hui et j’ai fait beaucoup de dépassements, donc c’est positif. Je pense que ce sera encore plus excitant demain avec tout ce que nous avons appris aujourd’hui.»