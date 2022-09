Trevor Harris et les Alouettes se tirent dans le pied face au Rouge et Noir

MONTRÉAL — Trevor Harris a choisi un bien mauvais moment pour connaître une bien mauvaise rencontre. Le quart des Alouettes de Montréal a été victime de deux revirements consécutifs en début de deuxième quart qui ont complètement fait tourner le vent en faveur du Rouge et Noir d’Ottawa, qui a signé une importante victoire de 38-24, vendredi.

Harris, qui a complété 22 de ses 29 passes pour 256 verges et deux touchés, a été victime de trois revirements au total. Jeshrun Antwi a également échappé un ballon. Les Alouettes n’ont jamais été en mesure de se remettre de tous ces impairs.

«Le plus décevant, c’est la façon dont on s’est présenté. En fait, on ne s’est pas présenté, a affirmé l’entraîneur-chef Danny Maciocia. On a payé pour. On ne sentait pas qu’on pouvait revenir dans ce match. Ça me déçoit beaucoup qu’on ne se soit pas présenté mentalement.

«Je ne sais pas comment expliquer cela. Chaque semaine est un défi. Chaque semaine, une équipe préparée, payée pour jouer au football, bien entraînée, fière et dont les joueurs vont tout donner se présente contre nous. On ne peut se permettre de penser qu’ils vont nous concéder deux points au classement. J’espère qu’on va prendre les deux prochains jours — tout le monde, collectivement — pour se regarder dans le miroir. La question qu’on devrait se poser est quel genre d’équipe on veut être à notre retour au travail lundi.»

Alors que les Alouettes (4-7) venaient tout juste de prendre les devants 10-3 sur le touché d’Eugene Lewis et que la défense eut forcé l’attaque ottavienne à dégager, Harris a été rejoint par Kene Onyeka derrière sa ligne de mêlée et il a perdu le ballon. Davon Coleman l’a récupéré avant de le porter sur sept verges pour le majeur.

«Ce sont des joueurs professionnels et quand vous commettez des erreurs comme j’en ai commis ce soir, ils vont en profiter, a admis Harris. Sur l’échappé, je tentais de changer le ballon de main; je croyais être en mesure de battre le dernier couvreur et réussir un jeu semblable au tout premier de la rencontre (une excellente course de 26 verges). On m’a accroché au même moment et je n’ai pas pu garder le ballon.»

Sur la séquence suivante, la passe de Harris a été interceptée par Abdul Kenneh. La défense des Alouettes a de nouveau fait le boulot et obligé Ottawa à dégager. Cependant, le botteur Richie Leone a envoyé le ballon sur 86 verges pour inscrire le simple et donner les devants aux siens.

Le Rouge et Noir (3-8) n’a plus regardé derrière. Quand il a repris le ballon trois jeux plus tard, Nick Arbuckle (20 en 31, 313 verges, un touché) a orchestré une superbe séquence de six jeux sur 105 verges en 84 secondes seulement, une séquence couronnée par le touché de Darvin Adams.

Au retour de la pause, la défense des Alouettes a encore une fois stoppé l’attaque des visiteurs, mais Harris a été victime de sa deuxième interception, par Ranthony Texada, ramenée sur 35 verges. Les Alouettes ont tout de même été chanceux: posté à la ligne de 7, le Rouge et Noir n’a inscrit qu’un placement. C’était alors 21-10.

Les deux équipes se sont ensuite échangé deux placements et un simple, mais l’attaque des Alouettes a été incapable de se rapprocher. Caleb Evans a enfoncé le dernier clou dans le cercueil montréalais en réussissant une faufilade du quart pour un touché avec 2:05 à jouer.

Ward a réussi cinq placements, sur 19, 14, 32, 15 et 38 verges. David Côté a permis aux Alouettes de demeurer dans le match en réussissant des bottés sur 33, 42 et 26 verges. Jake Wieneke, des Alouettes, a ajouté un touché dans une cause perdue.

Des problèmes en défense

Même si la défense des Alouettes a su contenir l’attaque du Rouge et Noir en certaines occasions, elle est loin d’avoir joué un match impeccable. Plusieurs plaqués ont été ratés, menant à de multiples longs jeux qui auraient dû s’éteindre bien avant.

«Quand je dis que c’est collectivement que nous avons mal joué, c’est ça que je veux dire», a souligné Maciocia.

«C’est excessivement décevant de perdre comme ça, a indiqué le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. Il n’y a jamais rien qui est donné; toutes les équipes ont de bons joueurs. […] On savait en partant que ce serait un défi et qu’il faudrait jouer du bon football. Il faut apprendre de cela.»

Pour le Rouge et Noir, il s’agit d’une deuxième victoire consécutive sur les pelouses adverses. Cette deuxième victoire, inscrite après une courte semaine, leur permet de rejoindre les Tiger-Cats d’Hamilton au troisième rang dans l’Est, à deux points des Alouettes seulement.

«Une semaine courte après une victoire est toujours bien, car vous allez profiter de ce rythme, a expliqué Arbuckle. Parfois, les semaines de congé ou les semaines longues jouent contre vous, vous empêchant de garder le rythme dans une bonne séquence. C’est ce qui est arrivé pour nous: de retour au boulot, notre concentration était parfaite. Nous étions tous prêts et n’avons jamais pensé qu’il s’agissait d’un désavantage.»

Les Alouettes pourront se reprendre dès la semaine prochaine, alors qu’ils accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique. S’il fallait que Vernon Adams fils vienne battre son ancienne équipe, les Alouettes pourraient passer une bien mauvaise troisième semaine de congé.