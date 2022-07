Tony Finau profite de la dégringolade de Scott Piercy et gagne l’Omnium 3M

Dave Campbell, The Associated Press

Dave Campbell, The Associated Press

BLAINE, Minn. — Tony Finau a remis une carte de 67 (moins-4) et il a profité d’une dégringolade de Scott Piercy pour se sauver avec le titre à l’Omnium 3M, dimanche.

Finau a effacé un retard de cinq coups avec 11 trous à jouer sur le parcours du TPC Twin Cities et il a remporté le tournoi par trois coups, grâce à un pointage cumulatif de moins-17.

Piercy avait établi un record du tournoi pour le meilleur pointage cumulatif après 54 trous, mais il a joué 76 pour glisser à égalité en quatrième position, à moins-13.

Sungjae Im (68) et Emiliano Grillo (71) ont partagé le deuxième échelon. James Hahn a connu la meilleure ronde de la journée (65) et il s’est propulsé à égalité avec Piercy et Tom Hoge (70).

Piercy venait de commettre quatre bogueys en six trous avant d’inscrire un désastreux triple boguey au 14e fanion. Finau, qui jouait dans le groupe précédent, en a profité pour prendre les devants pour de bon et signer un troisième titre en carrière sur le circuit de la PGA.

Finau a solidifié son avance grâce à un long oiselet au 15e trou. Il en a ajouté un au 16e fanion avant de commettre un boguey qui n’avait plus d’impact, au 18e trou.

Piercy avait partagé la tête avec Im après la première ronde, mais il s’est donné une avance de trois coups à l’aube du week-end grâce à un 64 en deuxième ronde.

Le Canadien Michael Gligic a bouclé le parcours en 69 coups et il a conclu l’événement à égalité au 16e rang, à moins-7. Ses compatriotes Roger Sloan (72) et Adam Hadwin (67) ont tous deux pris le 38e échelon.