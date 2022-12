Tony DeAngelo offre une victoire de 4-3 en prolongation aux Flyers

SAN JOSÉ, Calif. — Tony DeAngelo a joué les héros en prolongation et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Sharks de San Jose 4-3, mardi soir.

Lors d’une montée à trois contre un, Ivan Provorov a attendu que l’attaquant des Sharks Tomas Hertl se compromette avant d’effectuer une passe à DeAngelo, qui a complété la manœuvre.

Les Flyers tiraient de l’arrière 3-1 en troisième période quand Owen Tippett et Scott Laughton, alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à écouler, ont trouvé le fond du filet.

Travis Konecny a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Flyers, qui avaient perdu leurs deux dernières parties.

À son deuxième départ dans la LNH, le gardien des Flyers Samuel Ersson a stoppé 25 lancers pour signer une première victoire en carrière.

Hertl a récolté deux buts et une aide pour les Sharks, qui encaissent un deuxième revers consécutif. Kevin Labanc a ajouté un but et une assistance.

Kaapo Kahkonen a alloué quatre buts en 26 tirs pour la troupe californienne.