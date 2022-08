Tombeuse de Venus Williams, Rebecca Marino passe au deuxième tour à Washington

The Associated Press

WASHINGTON — À son premier match cette année, Venus Williams a été battue 4-6, 6-1 et 6-4 par la Canadienne Rebecca Marino à l’Omnium Citi, lundi.

Championne de sept tournois majeurs en simple, Williams a commis 13 doubles fautes (Marino s’est limitée à deux).

Les chiffres ont été à peu près l’inverse pour les as, Marino dominant 10-3.

«Je dirais qu’il y a eu plusieurs moments où je n’ai pas bien joué, a dit Williams. J’étais un peu rouillée, mais il fallait s’y attendre. Je dois juste aller de l’avant et faire mieux au prochain tournoi.»

Classée 111e, Marino a obtenu quatre des six bris du match.

Sa prochaine rivale sera Andrea Perkovic (68e) ou Clara Tauson, la huitième tête de série.

Marino et Williams avaient lutté une seule fois auparavant – en 2010 à New York, où Williams avait gagné 7-6 (3) et 6-3.

La grande soeur de Serena avait joué le plus récemment en simple le 23 août dernier à Chicago, s’inclinant 6-2 et 6-3 devant Su-Wei Hseih.

Venus Williams et Coco Gauff ont joué en double à Roland-Garros plus tôt cette année, perdant leur première rencontre.

En duel américain, la favorite et championne en titre Jessica Pegula a aussi avancé au tableau, l’emportant 6-2 et 6-2 contre Hailey Baptiste.

Simona Halep, troisième tête de série, a battu l’Espagnole Cristina Bucsa 6-3 et 7-5.

Ancienne reine de la WTA, Halep se trouve maintenant 16e au monde.

Le Britannique Andy Murray a lutté vaillamment avant de s’incliner face au Suédois Mikael Ymer, victorieux 7-6 (8), 4-6 et 6-1.

Ancien monarque de l’ATP, maintenant 50e, Murray a pris part à la finale du tournoi en 2006.

Classé 115e, Ymer aura comme prochain rival Aslan Karatsev, 15e tête de série.

Le favori du tournoi est Andrey Rublev, qui sera en action mardi.

Le Russe occupe le huitième échelon du tennis masculin.