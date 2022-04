Tom Wilson et Alex Ovechkin mènent les Capitals vers une victoire de 6-3

Dan Scifo, The Associated Press

PITTSBURGH — Tom Wilson a rompu l’égalité avec 8:25 à faire et les Capitals de Washington ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 6-3, samedi.

Quelques minutes plus tôt, Alex Ovechkin avait créé l’égalité en avantage numérique avec son 44e but de la saison. Dans le cas de Wilson, il a égalé un sommet personnel avec un 22e but lorsqu’il a battu Jarry d’un tir des poignets du côté de la mitaine.

Les Capitals ont remporté un deuxième gain de suite pour se rapprocher à quatre points des Penguins et de la troisième place de la section Métropolitaine. Les Capitals ont remporté leurs cinq dernières parties sur la route.

Marcus Johansson, Dmitry Orlov, Evgeny Kuznetsov et Martin Fehervary ont aussi touché la cible pour les Capitals. Devant le filet, Ilya Samsonov a stoppé 29 tirs. Il est devenu le 10e gardien dans l’histoire de l’équipe à signer 50 victoires.

Bryan Rust, Jeff Carter et Brian Boyle ont marqué pour les Penguins alors que Jarry a effectué 39 arrêts. Les Penguins ont échappé quatre matchs de suite et sept de leurs neuf dernières parties.

En fin de match, les Penguins ont eu une occasion en or en avantage numérique, mais Kuznetsov a scellé l’issue de la rencontre en marquant dans un filet désert avec 1:41 au cadran.

Par ailleurs, en récoltant une mention d’aide, Evgeni Malkin est devenu le 57e joueur dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 700 aides. Parmi les joueurs actifs, seul son coéquipier Sidney Crosby a réalisé l’exploit plus rapidement que Malkin qui l’a fait en 976 parties.