Tom Brady et les Buccaneers défont les Cowboys 19-3

Schuyler Dixon, The Associated Press

ARLINGTON, Texas — Tom Brady et Mike Evans ont combiné leurs efforts sur un touché, Leonard Fournette a obtenu 127 verges au sol et les Buccaneers de Tampa Bay ont étrillé les Cowboys de Dallas 19-3, dimanche.

Le quart des Cowboys, Dak Prescott, a quitté la rencontre en raison d’une blessure à une main. Le propriétaire du club texan, Jerry Jones, a déclaré après la rencontre que Prescott, un droitier, aura besoin d’une opération à sa main droite et ratera plusieurs semaines.

Les Cowboys sont les champions en titre de la section Est de l’Association Nationale.

Une soirée difficile pour Prescott s’est empirée quand sa main droite est entrée en contact avec un joueur des Buccaneers au quatrième quart. Il s’est dirigé au banc avant de quitter celui-ci pour les vestiaires.

Brady, qui est devenu le premier quart dans l’histoire de la NFL à entamer une rencontre à 45 ans, a été en contrôle tout au long de la rencontre. Le septuple champion du Super Bowl a eu droit à une grande performance en défensive.

Todd Bowles, coordonnateur défensif des Buccaneers lors des trois dernières saisons, a signé la victoire à son premier match comme entraîneur-chef dans le circuit Goodell.

Les Cowboys et les Buccaneers étaient les deux meilleures offensives de la NFL la saison dernière. Les deux clubs s’étaient affrontés en lever de rideau l’an dernier et les Buccaneers s’étaient imposé 31-29 à domicile. Lors de ce duel, Brady et Prescott avaient totalisé sept passes de touchés entre eux.

Cette fois, seule une offensive s’est présentée.

Les Cowboys ont réussi à inscrire un placement dès la première possession, mais n’ont pas été capables de marquer des points par la suite.

Julio Jones a capté une passe de 48 verges à son premier duel avec les Buccaneers et a permis à Ryan Succop d’inscrire l’un de ses quatre placements en première demie.

Brady a porté sa fiche à 7-0 contre les Cowboys et a trouvé preneur lors de 18 de ses 27 passes. Il a gagné 212 verges au total, mais l’une de ses passes a été interceptée.