Tkachuk récolte trois points et les Flames se moquent des Canucks à Vancouver

VANCOUVER — Matthew Tkachuk a amassé un but et deux mentions d’aide dans une convaincante victoire des Flames de Calgary au compte de 5-2 sur les Canucks à Vancouver, samedi.

Rasmus Andersson a ajouté un but et une aide alors que Noah Hanifin, Elias Lindholm et Johnny Gaudreau ont aussi trouvé le fond du filet pour les Flames (38-16-8).

La mince réplique des Canucks (30-26-7) est venue de Matthew Highmore et Brock Boeser.

Dan Vladar a stoppé 23 tirs dans la victoire. Vendredi, les Flames avaient subi un revers de 1-0 en prolongation face aux Sabres. Samedi, malgré qu’ils disputaient une deuxième partie en deux soirs, les visiteurs ont étourdi leurs adversaires décochant 44 lancers contre 25.

Thatcher Demko a repoussé 25 des 29 tirs dirigés vers lui avant de céder sa place à Jaroslav Halak en début de troisième période. Halak a effectué 14 arrêts en relève.

Les Canucks ont obtenu une opportunité en fin de match quand le défenseur Erik Gudbranson a été puni pour avoir fait trébucher Tyler Motte, qui fonçait au filet.

Avec moins de trois minutes au cadran, le temps pressait et les Canucks se sont assurés de frapper tôt. Boeser, bien positionné devant le filet, est parvenu à pousser un retour de lancer au fond du filet dès la huitième seconde de l’avantage numérique.

Un peu plus tôt dans la période, les Canucks avaient enfin réussi à s’inscrire au tableau quand Highmore a fait dévier un puissant tir de Juho Lammikko pour faire 5-1.

Jusque là, les Flames dominaient complètement le duel. Les visiteurs étaient déjà en avance 3-0 après 20 minutes de jeu. Puis Lindholm en a rajouté en période médiane sur une passe de Tyler Toffoli.

Gaudreau a complété le pointage pour les Flames en début de troisième pour faire 5-0 avant le bref soubresaut des Canucks.