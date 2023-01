Tim Stutzle et les Sénateurs blanchissent les Blue Jackets 4-0

OTTAWA — Tim Stutzle a récolté un but et une assistance et les Sénateurs d’Ottawa ont blanchi les Blue Jackets de Columbus 4-0, mardi soir.

Le joueur de centre de 20 ans a amassé huit points, dont cinq buts, à ses six dernières sorties.

Derick Brassard, Drake Batherson et Austin Watson ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe d’Ottawa.

À son deuxième départ consécutif, Anton Forsberg a été parfait devant 22 tirs et il a signé un deuxième jeu blanc en carrière dans la LNH.

Joonas Korpisalo a stoppé 33 lancers pour les Blue Jackets, qui ont subi une huitième défaite de suite à domicile.