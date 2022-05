Thiem, Jabeur et Muguruza s’inclinent dès le premier tour aux Internationaux de France

The Associated Press

PARIS — La double championne en Grand Chelem Garbine Muguruza a perdu dès le premier tour des Internationaux de France lors d’une deuxième année de suite.

Muguruza, championne à Roland-Garros en 2016, était la 10e tête de série cette année. L’Estonienne Kaia Kanepi l’a battue 2-6, 6-3, 6-4, dimanche.

Kanepi, qui célébrera son 37e anniversaire de naissance le mois prochain, est la joueuse la plus âgée inscrite à Paris. Elle occupe le 46e rang mondial et participe aux Internationaux de France pour une 15e fois.

La rencontre a pris fin sous une fine bruine. Muguruza a raté un retour sur une balle de match, puis a fracassé sa raquette contre le sol.

Plus tôt dans la journée, l’Autrichien Dominic Thiem, double finaliste aux Internationaux de France, a encaissé un 10e revers de suite en s’inclinant dès le premier tour.

Thiem, qui se remet d’une déchirure d’un tendon du poignet droit, a perdu 6-3, 6-2, 6-4 face au Bolivien Hugo Dellien, 87e raquette mondiale.

Dellien affichait un dossier de 2-7 en Grand Chelem avant la rencontre.

Thiem a remporté les Internationaux des États-Unis en 2020 et a atteint trois autres fois la finale d’un tournoi majeur. Il a perdu contre Rafael Nadal en finale des Internationaux de France en 2018 et 2019, et devant Novak Djokovic en finale des Internationaux d’Australie en 2020.

Cependant, la dernière victoire Thiem remonte au Masters de Rome en mai 2021. Il affiche un dossier de 0-6 en 2022.

Pour sa part, la Tunisienne et sixième tête de série Ons Jabeur a rendu les armes devant la Polonaise Magda Linette, qui s’est imposée 3-6, 7-6 (4), 7-5.

Jabeur a dominé la WTA avec 17 victoires au cours de la saison sur terre battue. Elle a triomphé à Madrid avant d’atteindre la finale à Rome, plus tôt en mai.