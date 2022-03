Théo Rochette amasse trois points dans une victoire de 5-2 des Remparts

MONTRÉAL — Le capitaine des Remparts de Québec, Théo Rochette, a donné le ton en attaque en amassant trois points dans une victoire de 5-2 aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi, dimanche.

Rochette a récolté un but et deux aides. Ses coéquipiers Viljami Marjala, Davis Cooper, Xavier Filion et Nathan Gaucher ont aussi trouvé le fond du filet. Zachary Bolduc a fourni deux aides.

Devant le filet, William Rousseau a effectué 19 arrêts. Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour les Remparts (36-14-1-0) qui ont balayé leur série aller-retour face aux Saguenéens (20-23-1-4).

Dans le camp des Sags, Matej Kaslik et Thomas Bégin ont assuré la réplique. Bégin a également obtenu une mention d’assistance. Jacob Newcombe a fourni deux aides.

Sergei Litvinov a entrepris le match devant le filet et a accordé trois buts sur 20 lancers. Kevyn Brassard est venu en relève et a repoussé 16 tirs.

Titan 5 – Eagles 2

Le défenseur Miguel Tourigny a donné les devants au Titan d’Acadie-Bathurst en milieu de deuxième période et ils n’ont plus regardé derrière, en route vers une victoire de 5-2 sur les Eagles du Cap-Breton, dimanche.

Riley Kidney a récolté deux aides en plus de marquer dans un filet désert. Tourigny, Hendrix Lapierre, Jacob Melanson et Bennett MacArthur ont tous inscrit un but et fourni une aide.

Jan Bednar a signé la victoire en effectuant 28 arrêts.

Pour les Eagles, Émile Hegarty-Aubin et Carter McCluskey ont fait bouger les cordages. Nicolas Ruccia a accordé quatre buts sur 37 tirs.

Le Titan a frappé tôt en première période quand Melanson a marqué en avantage numérique à 5:54, avant de voir Lapierre l’imiter moins d’une minute plus tard pour faire 2-0.

Les deux équipes se sont échangés deux buts en deuxième période, puis Kidney a scellé le sort des Eagles en toute fin de match.

Wildcats 3 – Islanders 5

Les Islanders de Charlottetown ont frappé trois fois entre la fin de la première période et le début de la deuxième pour s’offrir une confortable avance que les Wildcats de Moncton n’ont jamais pu surmonter et ils l’ont finalement emporté 5-3.

Keiran Gallant, Dawson Stairs, Michael Horth, Lukas Cormier et Brett Budgell ont marqué alors que Noah Laaouan a fourni trois aides. Francesco Lapenna a effectué 22 arrêts dans la victoire.

Yoan Loshing, Mathis Cloutier et Thomas Darcy ont répliqué pour les Wildcats alors que Vincent Filion a bloqué 38 tirs.

En retard 5-1 avec moins de cinq minutes à jouer, les Wildcats ont tenté un retour miracle en inscrivant deux buts, mais ils ont manqué de temps.

Mooseheads 8 – Voltigeurs 3

Les Mooseheads d’Halifax ont été opportunistes en comptant trois buts en quatre avantages numériques pour disposer facilement des Voltigeurs de Drummondville 8-3.

Mathieu Cataford a marqué deux fois et Jordan Dumais a récolté quatre points dans la victoire.

Stephen Davis, Zack Jones, Zachary L’Heureux, Elliot Desnoyers et Attilio Biasca ont tous participé au festival offensif.

Mathis Rousseau a mérité la victoire en repoussant 27 lancers.

Luke Woodworth, Jérémy Lapointe et Alexis Morin ont été les seuls à déjouer Rousseau. Riley Mercer a accordé trois buts sur 15 lancers avant de céder sa place à Jacob Goobie qui n’a pas mieux fait en accordant cinq buts sur 21 tirs.

Océanic 3 – Olympiques 1

Ludovic Soucy a donné les devants à l’Océanic de Rimouski en milieu de deuxième période et ce fut suffisant pour vaincre les Olympiques de Gatineau 3-1, dimanche.

Le gardien Patrik Hamrla a été solide devant la cage de l’Océanic en stoppant 29 tirs dans la victoire.

Louis Robin et Frédéric Brunet, dans un filet désert, ont complété le pointage des vainqueurs.

Mathieu Bizier a été le seul à toucher la cible pour les Olympiques alors que le gardien Emerik Despatie a subi la défaite en cédant deux fois sur 15 tirs.

Drakkar 3 – Foreurs 1

Deux buts marqués dans un intervalle d’une minute quatorze secondes en première période ont permis au Drakkar de Baie-Comeau de mettre les voiles et de voguer vers une victoire de 3-1 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Olivier Ciarlo a été dominant devant le filet en stoppant 38 tirs, dont 18 en troisième période seulement, pour mériter la victoire.

Xavier Fortin, Marc-Antoine Pépin et Jacob Gaucher ont marqué pour le Drakkar. Jérémy Michel a répliqué pour les Foreurs. Tristan Boileau a subi la défaite avec 22 arrêts.

Armada 1 – Tigres 2

Justin Sullivan a marqué le seul but de la séance de tirs de barrage pour donner la victoire aux Tigres de Victoriaville sur l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L’Armada avait pris les devants en tout début de première période grâce au but de Jonathan Fauchon. Une avance qui a tenu jusqu’en fin de troisième période quand Pier-Olivier Roy a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité avec moins de cinq minutes à faire.

Nathan Darveau a été excellent devant la cage des Tigres en effectuant 34 arrêts lors des quatre périodes de jeu avant de frustrer les trois tireurs de l’Armada en fusillade.

À l’autre bout de la patinoire, Nicholas Sheehan a été moins occupé. Il a bloqué 18 tirs, plus deux autres en fusillade.