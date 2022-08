Teoscar Hernandez cogne un circuit et offre la victoire aux Blue Jays face aux Cubs

TORONTO — Teoscar Hernandez dit que son pied lui fait toujours mal, surtout lorsqu’il court, mais cela ne l’a pas empêché de tout laisser sur le terrain mardi.

Hernandez a réussi un attrapé spectaculaire dans le champ droit et a ensuite frappé un circuit de trois points en sixième manche qui a permis aux Blue Jays de Toronto d’inscrire un gain de 5-3 face aux Cubs de Chicago.

«Je me suis battu ces dernières dernières semaines avec des blessures et tout ça», a admis Hernandez, qui n’a pas joué lors de la victoire 5-4 de lundi contre les Cubs. «Je ne passe pas de bons moments à la plaque ou en défensive.»

«J’essaie de faire du mieux que je peux et je l’ai fait aujourd’hui. Et ça fait du bien.»

Le circuit était le 100e coup sûr d’Hernandez cette saison. Il est devenu le huitième membre des Blue Jays à atteindre la centaine en 2022. L’équipe torontoise mène les majeures à ce chapitre.

C’est la première fois de l’histoire du club de la Ville Reine que huit joueurs totalisent 100 coups sûrs avant le mois de septembre.

«À ce point-ci, ça fait du bien parce que ça aide l’équipe à gagner, a noté Hernandez. C’est la seule chose qui compte pour moi en ce moment.»

Vladimir Guerrero fils a frappé un claque en solo et a produit un point avec un simple pour les Blue Jays (70-58).

Le partant Kevin Gausman (10-9) a retiré neuf frappeurs sur des prises et a alloué cinq coups sûrs, dont deux circuits, en six manches de travail.

David Phelps, Anthony Bass, Trevor Richards et Jordan Romano sont venus de l’enclos pour préserver la victoire de Gausman.

Romano a réalisé quatre retraits et signé son 28e sauvetage de l’année.

Christopher Morel a expédié la balle par-dessus la clôture et a produit un autre point grâce à un double pour les Cubs (55-75). Willson Contreras a ouvert la marque avec un circuit en quatrième.

Marcus Stroman n’a pas été impliqué dans la décision même s’il a limité les Blue Jays à trois coups sûrs, un but sur balles et un point. Brendon Little (0-1), Michael Rucker et Jeremiah Estrada sont venus en relève chez les Cubs.

Gausman a été à point en deuxième et troisième manches, retirant cinq frappeurs consécutifs sur des prises.

Après que Little eut atteint Bo Bichette avec un lancer et que Matt Chapman eut frappé un simple, Hernandez s’est amené à la plaque. Il a canonné la balle par-dessus la clôture du champ droit pour donner aux Blue Jays une avance de 4-2.

La frappe de Guerrero en septième était son 27e circuit de la saison.