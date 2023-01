Tennis: Malgré une blessure à une jambe, Djokovic passe en finale à Adélaïde

The Associated Press

ADÉLAÏDE, Australie — Le Serbe Novak Djokovic a pris la mesure du Russe Daniil Medvedev 6-3, 6-4, samedi, et il s’est qualifié pour la finale de l’International de tennis d’Adélaïde, malgré une blessure à une jambe survenue pendant le match.

Lors du septième jeu de la manche initiale, Djokovic s’est coincé le pied gauche en glissant vers une balle et a immédiatement commencé à s’étirer l’ischio-jambier. Il a pris un temps d’arrêt médical.

Après le match, Djokovic a fait savoir que la blessure n’était pas trop grave et qu’il avait quitté le court pour prendre des médicaments anti-inflammatoires.

Djokovic a aussi dit souhaiter que la blessure soit pleinement guérie dimanche alors qu’il affrontera le jeune américain Sebastian Korda en grande finale.

La victoire de Djokovic samedi était sa 33e consécutive en Australie depuis son étonnante défaite aux mains de Hyeon Chung en quarts de finale des Internationaux d’Australie de 2018.

L’année dernière, Djokovic n’a pas pu prendre part au premier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui a lieu à Melbourne. Il avait été expulsé de l’Australie parce qu’il n’était pas vacciné contre la COVID-19.

De son côté, Korda a mérité son billet pour la finale à la suite du retrait du Japonais Yoshihito Nishioka à mi-chemin de leur affrontement.

Korda a réalisé un bris de service lors du premier jeu du deuxième set, et le Japonais a alors demandé la présence d’un thérapeute pour soigner ce qui semblait être une blessure à une jambe.

Nishioka est retourné sur le court et a joué quelques points additionnels avant de se retirer au milieu du jeu, au moment où Korda menait 7-6 (5), 1-0.

Autre victoire de Noskova

Chez les femmes, la Tchèque de 18 ans Linda Noskova s’est qualifiée à la finale du simple féminin après avoir éliminé Ons Jabeur, favorite du tournoi et deuxième joueuse mondiale.

Jabeur, qui a participé à deux finales en tournois du Grand Chelem en 2022, a eu besoin d’une pause médicale lors du premier set pour subir des traitements au dos. La Tunisienne de 28 ans a paru gênée par moments, en route vers une défaite de 6-3, 1-6, 6-3 samedi.

Noskova, qui est classée 102e au monde et issue des qualifications, livrera bataille à la Bélarusse Aryna Sabalenka en finale, dimanche.

Sabalenka, cinquième joueuse mondiale, a éliminé la Roumaine Irina-Camelia Begu 6-3, 6-2.

Sabalenka a commis cinq doubles fautes mais elle a mis fin au duel à l’aide de son sixième as du match. Elle a gagné plus de 80 pour cent des points après avoir logé son premier service en jeu et a contrôle le rythme du match depuis la ligne de fond.

«Je suis heureuse du niveau de mon jeu», a analysé Sabalenka, qui n’a pas concédé une seule manche depuis le début du tournoi.

«Elle a un style un peu différent, et je suis donc super contente d’avoir pu gagner ce match.»

Noskova, qui en est seulement sa sixième présence au tableau principal d’un tournoi de la WTA, a gagné six matchs consécutifs, incluant ses deux duels lors de la ronde de qualification. Noskova avait dû sauver des balles de match pour obtenir sa place dans le tableau principal.