Taylor Fritz inflige une première défaite à Rafael Nadal en finale à Indian Wells

Beth Harris, The Associated Press

INDIAN WELLS, Calif. — L’Américain Taylor Fritz a infligé une première défaite à l’Espagnol Rafael Nadal depuis le début de l’année 2022 en remportant la finale de l’Omnium d’Indian Wells en deux manches de 6-3 et 7-6(5), dimanche.

Nadal a vu une première défaite inscrite à sa fiche parfaite de 20-0 depuis le début de l’année. Fritz avait aussi fait le coup à Andrey Rublev en demi-finale en mettant fin à la séquence de 13 victoires consécutives de ce dernier.

«C’est un honneur de seulement me retrouver sur le même court que lui, a lancé Fritz à la foule après sa victoire. J’ai grandi en regardant ce gars-là tout gagner.»

Fritz devient le premier joueur américain à triompher dans le désert californien depuis le grand Andre Agassi en 2001.

Nadal, cinquième tête de série, a sauvé une balle de match alors qu’il était au service en réussissant un foudroyant coup droit pour créer l’égalité 5-5 au deuxième set. Puis, au jeu suivant, il s’est offert deux balles de bris, mais le jeune Américain a tenu bon pour prendre l’avance 6-5. Nadal a ensuite forcé la tenue du bris d’égalité.

En bris d’égalité, l’Espagnol a envoyé deux coups droits consécutifs loin hors ligne pour offrir une deuxième balle de match à Fritz. Cette fois, une nouvelle erreur de Nadal aura été celle de trop et l’Américain de 24 ans a pu célébrer la plus importante victoire de sa carrière.

Fritz fréquente ce tournoi depuis sa tendre enfance alors que le natif de San Diego y accompagnait ses parents Guy Fritz et Kathy May, deux anciens joueurs professionnels.

«Gagner ce tournoi, c’est réaliser l’un de ces rêves d’enfance un peu fous que l’on croit ne jamais voir se concrétiser», a-t-il mentionné sur le court en marge de la remise du trophée.

Les deux joueurs n’étaient pas au sommet de leur forme pour ce duel de championnat. Nadal a eu besoin de deux temps d’arrêt pour recevoir des traitements médicaux au cours du match. Il semblait particulièrement indisposé par une douleur du côté gauche de l’abdomen. Une blessure qui l’avait déjà ennuyé lors de la demi-finale.

«Quand j’essaie de respirer, c’est douloureux et très inconfortable. C’est comme si une aiguille me piquait constamment à l’intérieur. J’en viens même un peu étourdi tellement j’ai mal. C’est une douleur qui me limite beaucoup», a décrit le vétéran de 35 ans.

«Ce qui m’inquiète pour l’instant, c’est de savoir ce qui se passe, ce que je dois faire pour récupérer et combien de temps cela va prendre», a-t-il poursuivi.

Fritz était aussi ralenti par une blessure à la cheville subie à la toute fin de son match en demi-finale, mais cela ne l’a pas empêché de s’imposer.

Au sujet de sa série de 20 victoires, au cours de laquelle il a remporté les Internationaux d’Australie, ainsi que les tournois de Melbourne et d’Acapulco, Nadal semblait plutôt fier.

«Bien sûr, les deux derniers mois ont été incroyables, inoubliables et remplis d’émotions, a-t-il partagé. J’ai la chance de vivre des moments que je ne croyais jamais revivre il y a quelques mois à peine.»

Nadal a déjà prévu de rater le prochain tournoi présenté à Miami afin de rentrer directement en Espagne pour se préparer en vue de Roland-Garros. Le grand chelem sur terre battue doit débuter le 22 mai.

Du côté féminin, Iga Swiatek a défait Maria Sakkari 6-4, 6-1, dimanche, pour être sacrée championne de l’Omnium d’Indian Wells.

Cette victoire va propulser Swiatek au second échelon mondial du classement de la WTA lorsque les classements seront mis à jour lundi. Ash Barty, qui n’a pas pris part au tournoi, trône toujours au sommet.

«En ce moment, c’est trop irréel pour décrire ce que ça me fait, honnêtement, a déclaré Swiatek. Mais je vais aller plus haut parce que j’ai l’impression que le 1er rang mondial est de plus en plus proche.»

Sakkari prendra le 3e rang mondial, le meilleur classement à ce jour pour la vedette grecque.

Les bourrasques ont joué un rôle prédominant tout au long de la rencontre, causant des ennuis aux services des deux joueuses. Au total, sept fois le service a été brisé en première manche seulement.

Swiatek a brisé le service de sa rivale deux fois en deuxième manche pour se procurer une avance de 5-1. Elle a ensuite profité de l’avantage de son service afin de s’offrir la victoire.

Swiatek a remporté la cagnotte de 1,2 million $ et a porté sa fiche à un total de 20-3 cette saison. La Polonaise a enchaîné 11 victoires de suite.