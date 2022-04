Tarasenko, Fiala et Smith sont les étoiles de la semaine dans la LNH

NEW YORK — La LNH a récompensé l’ailier droit des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko, l’ailier gauche du Wild du Minnesota Kevin Fiala, ainsi que le gardien des Oilers d’Edmonton Mike Smith pour leurs performances de la semaine passée.

Tarasenko a été nommé la première étoile de la semaine après avoir mené le circuit Bettman avec sept buts et 11 points, qui ont aidé les Blues à porter à neuf leur série de victoires et se qualifier en vue des séries pour une 10e fois au cours des 11 dernières saisons.

Le vétéran de 30 ans a notamment établi une marque personnelle avec cinq points (3-2) le 14 avril face aux Sabres de Buffalo, marquant le but gagnant pour un troisième match consécutif.

Tarasenko mène les Blues avec 33 buts et 76 points. Ses neuf buts gagnants cette saison le placent à égalité au quatrième rang de la LNH.

Fiala a été récompensé en prenant le deuxième rang des pointeurs du circuits avec 10 points (5-5) en quatre rencontres. Cette semaine de travail lui a permis d’établir des sommets personnels pour les buts (29), les aides (44) et les points (73).

Finalement, Smith a stoppé les 69 lancers auxquels il a fait face en deux départs la semaine dernière. Il a d’abord stoppé 30 tirs dans un gain de 4-0 contre les Predators de Nashville avant d’effectuer 39 arrêts dans une autre victoire de 4-0, cette fois contre les Golden Knights de Vegas.

À 40 ans et 25 jours, Smith est devenu le sixième gardien de la LNH à réussir des jeux blancs consécutifs à 40 ans et plus, après Johnny Bower (deux fois), Dominik Hasek (deux fois), Martin Brodeur, George Hainsworth et Dwayne Roloson. Smith, à sa 16e saison dans la LNH, montre une fiche de 24-13-9 avec deux jeux blancs, une moyenne de 2,91 et un taux d’efficacité de ,911.