Tage Thompson procure la victoire aux Sabres en prolongation

CALGARY — Tage Thompson a marqué le seul but du match en période de prolongation pour offrir une victoire de 1-0 aux Sabres de Buffalo aux dépens des Flames de Calgary, vendredi soir.

Dustin Tokarski a effectué 24 arrêts pour signer le jeu blanc.

Les Sabres (21-33-8) remportent ainsi une première victoire en deux matchs dans le cadre de leur voyage dans l’Ouest canadien. La troisième et dernière étape de cette tournée aura lieu dimanche soir à Vancouver.

Pour les Flames (37-16-8), il s’agit d’une rare défaite à domicile, eux dont la fiche sur la glace du Saddledome est de 15-1-2 au cours des 18 dernières parties.

Dans le cas de Tokarski, c’est un deuxième jeu blanc en carrière dans la LNH. Sa première victoire par blanchissage remonte à son passage chez le Canadien de Montréal lors de la saison 2013-2014. Sa fiche cette saison est maintenant de 6-9-4.

À l’autre bout de la patinoire, Jacob Markstrom a effectué 33 arrêts dans la défaite.

Après avoir été brillant pendant tout le match, Markstrom a commis une erreur sur le but décisif. Il est sorti de son filet pour effectuer un dégagement après avoir récupéré la rondelle près de la rampe. Sauf qu’en tentant de lancer la rondelle en lieu sûr, il a fendu l’air et Thompson qui se trouvait tout près n’a eu qu’à cueillir le disque et l’enfoncer dans la cage abandonnée.

À la suite d’une première période terne, le jeu s’est ouvert au deuxième engagement, mais les deux gardiens ont été intraitables.

Tokarski s’est particulièrement illustré en réalisant l’arrêt de la soirée et possiblement l’un des meilleurs arrêts de la saison. Il a plongé d’une extrémité à l’autre de son demi-cercle pour voler ce qui semblait un but certain de Calle Jarnkrok.

Jarnkrok faisait d’ailleurs ses débuts dans l’uniforme des Flames, lui qui a été acquis par une transaction avec le Kraken de Seattle. Il était au centre d’un trio complété par Andrew Mangiapane et Tyler Toffoli.