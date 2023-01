Tage Thompson joue les héros en prolongation et les Sabres défont les Capitals.

Stephen Whyno, The Associated Press

WASHINGTON — Tage Thompson a complété son tour du chapeau en prolongation et les Sabres de Buffalo ont défait les Capitals de Washington 5-4, mardi soir.

Thompson a profité d’un revirement des Capitals en prolongation et il a obtenu un quatrième tour du chapeau en carrière.

Thompson, qui a atteint le plateau des 30 buts, a également mis la table pour le 18e filet de la campagne d’Alex Tuch. Tyson Jost a aussi marqué pour les Sabres, qui ont signé une septième victoire en huit matchs.

Le gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 28 rondelles dans la victoire.

Alex Ovechkin a inscrit deux buts pour les Capitals, qui ont encaissé seulement un troisième revers à leurs 14 dernières parties. Sonny Milano et Nic Dowd ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Luukkonen est devenu le 167e gardien de la LNH à être déjoué par Ovechkin. Le Russe a réussi ses 27e et 28e buts de la campagne et il n’est plus qu’à 86 buts d’égaler le record de 894 de Wayne Gretzky.

Darcy Kuemper a alloué cinq buts en 29 tirs.