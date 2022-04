Swiatek a raison de Raducanu et poursuit sur sa lancée à Stuttgart

The Associated Press

The Associated Press

STUTTGART, Allemagne — La favorite Iga Swiatek a mis fin au premier tournoi sur terre battue d’Emma Raducanu en l’emportant 6-4, 6-4 pour passer en demi-finales de l’Omnium de Stuttgart.

Swiatek a porté sa série de victoires à 21 rencontres et s’est approchée de ce qui constituerait un quatrième titre consécutif après ses triomphes à Doha, Indian Wells et Miami. Elle mène la WTA avec 28 gains en 2022.

«Je ne pense pas vraiment à ce qui est derrière moi, a dit Swiatek, citée par le site de la WTA. Je me concentre seulement sur le match suivant.

«Je fais tout ce qu’il faut pour me préparer et récupérer. On dirait que je surfe sur une vague, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça.»

La Polonaise a brisé le service de Raducanu dès le départ et a confirmé facilement, Raducanu ne remportant que échanges en retour de service.

La joueuse de 19 ans a retrouvé son jeu au deuxième set, forçant Swiatek à travailler fort. Raducanu a toutefois eu besoin d’un soigneur pour le bas de son dos et une hanche, alors qu’elle tirait de l’arrière 2-1.

Dans le carré d’as, Swiatek affrontera Liudmila Samsonova. La Russe a gagné 7-5, 6-3 face à l’Allemande Laura Siegemund.

Paula Badosa et Aryna Sabalenka feront les frais de l’autre demi-finale.

Badosa a défait Ons Jabeur 7-6 (9), 1-6, 6-3. Sabalenka a frappé 10 as dans sa victoire de 6-4, 3-6, 6-1 contre Anett Kontaveit.