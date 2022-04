Steven Stamkos devient le plus grand du Lightning dans une dégelée de 8-1

Erik Erlendsson, The Associated Press

Erik Erlendsson, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Steven Stamkos est devenu le meilleur pointeur de l’histoire du Lightning de Tampa Bay, qui a servi une dégelée de 8-1 aux Maple Leafs de Toronto, jeudi soir.

Stamkos, le premier choix au total lors du repêchage de 2008, a décoché un tir sur réception précis pour obtenir un 954e point en carrière dans l’uniforme du Lightning. Il a devancé Martin St-Louis.

Stamkos a ajouté deux mentions d’assistance pour récolter plus d’un point pour une quatrième partie de suite.

Nikita Kucherov a amassé un 600e point dans la LNH lorsqu’il a préparé le but de Stamkos et il a ajouté son 20e filet de la campagne. Alex Killorn, Ondrej Palat et Ross Colton ont tous conclu l’affrontement avec trois points.

Colton et Killorn ont fait bouger les cordages deux fois chacun tandis que Pat Maroon a enfilé l’aiguille à une reprise pour la troupe de Tampa Bay.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 35 tirs devant la cage du Lightning, signant ainsi une première victoire à ses sept derniers départs, soit depuis le 1er avril.

Ilya Mikheyev a profité d’une supériorité numérique pour inscrire l’unique but des Maple Leafs. Erik Kallgren a repoussé 28 rondelles.