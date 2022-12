Stéphane Huard fils réussit son entrée dans une victoire des Cataractes

SHERBROOKE, Qc — Stéphane Huard fils a mis fin au débat en début de prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 6-5, vendredi soir.

Lors d’un avantage numérique, Huard a vu son tir sur réception se faufiler derrière le gardien Samuel St-Hilaire pour enregistrer le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LHJMQ.

Ce but a couronné l’entrée en scène de Huard avec les Cataractes, qui ont officialisé son acquisition des Mooseheads de Halifax plus tôt dans la journée.

Charles-Olivier Villeneuve a trouvé le fond du filet à deux reprises alors que Loris Rafanomezantsoa a ajouté un but pour l’équipe de Shawinigan. Félix Lacerte a récolté trois assistances et Rémi Delafontaine a réalisé 36 arrêts.

Même s’ils détenaient la pire unité d’avantage numérique de la LHJMQ et qu’ils affrontaient la meilleure unité de désavantage numérique, les Cataractes ont fait mouche à quatre occasions avec un joueur en plus.

Justin Gill a été le meilleur offensivement pour le Phoenix avec un but et deux mentions d’aide. Israël Mianscum, Ethan Gauthier et Milo Roelens ont tous obtenu un but et une assistance tandis que Tristan Giroux a complété la marque.

St-Hilaire a conclu l’affrontement avec 29 arrêts.

Les Cataractes ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur quand Rafanomezantsoa s’est avancé pour décocher un puissant tir qui est passé à la droite de St-Hilaire.

Rafanomezantsoa a également été à l’origine du deuxième but des siens, près de huit minutes plus tard. Lors d’un avantage numérique, son lancer frappé a été dévié par Villeneuve à la gauche du gardien du Phoenix.

La formation de Sherbrooke est parvenue à réduire l’écart alors qu’il ne restait que trois secondes à écouler au premier engagement. Mianscum est revenu devant le filet et il s’est moqué de Delafontaine avant de glisser le disque derrière la ligne rouge.

Fin seul dans l’enclave, Giroux a créé l’égalité à 12:33 de la deuxième période, mais seulement 39 secondes plus tard, Huard a redonné les devants aux Cataractes en avantage numérique.

Gill a lui aussi profité d’un avantage numérique pour ramener les deux équipes à la case départ, alors qu’il restait 2:33 à faire au deuxième tiers. Son tir a été accidentellement dévié derrière Delafontaine par le défenseur recrue des Cataractes Alexis Beaulac.

Les deux équipes se sont échangé les politesses tôt au troisième engagement alors que trois buts ont été marqués en l’espace de 2:04. Villeneuve et Huard ont tous deux inscrit leur deuxième filet de la soirée, qui ont été entrecoupés par le 14e but de la campagne de Gauthier.

Pour une quatrième fois dans la rencontre, le Phoenix a nivelé le pointage, mais cette fois grâce à Roelens, lors d’une supériorité numérique.

Armada 3 – Olympiques 2 (Prol.)

Xavier Sarrasin a dénoué l’impasse en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Olympiques de Gatineau 3-2.

Huskies 5 – Foreurs 0

Daniil Bourash a réussi son deuxième tour du chapeau au mois de décembre et les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi les Foreurs de Val-d’Or 5-0.

Mooseheads 5 – Eagles 6 (Prol.)

Samuel Johnson a joué les héros en prolongation en complétant son tour du chapeau et les Eagles du Cap-Breton ont battu les Mooseheads de Halifax 6-5.

Sea Dogs 3 – Titan 6

L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a amassé un but et trois assistances pour mener le Titan d’Acadie-Bathurst vers une victoire de 6-3 aux dépens des Sea Dogs de Saint-Jean.

Wildcats 6 – Islanders 2

Six joueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge pour les Wildcats de Moncton, qui ont triomphé 6-2 contre les Islanders de Charlottetown.