Stenson et Reed sont en tête; Mickelson connaît une dure journée

BEDMINSTER, N.J. — Henrik Stenson a effectué un retour heureux au golf après avoir été démis de ses fonctions comme capitaine de l’équipe européenne à la Coupe Ryder. Il a obtenu huit oiselets à ses débuts au circuit de golf LIV à Bedminster pour signer une carte de 64 et il est ex aequo avec Patrick Reed après 18 trous.

Le retour de Phil Mickelson dans la région n’a pas été aussi heureux.

Alors qu’il effectuait un coup de départ au Trump National Bedminster, un spectateur a crié: «Faites-le pour la famille royale saoudienne!»

Mickelson est immensément populaire dans la région de New York, ayant remporté un championnat de la PGA à Baltusrol à proximité et terminant quatre fois deuxième à l’Omnium des États-Unis à New York. Il est maintenant considéré comme le recruteur en chef de Greg Norman et de la série LIV financée par l’Arabie saoudite. Il s’est absenté pendant quatre mois plus tôt cette année après des remarques désobligeantes sur les Saoudiens et le circuit de la PGA.

«Je pense que j’ai toujours aimé jouer dans cette région. Nous avons passé une excellente journée par la suite, a confié Mickelson. Je pense que c’était une bonne journée dans l’ensemble. Je n’y ai pas vraiment pensé.»

Le reste de sa journée ne s’est pas beaucoup mieux passée, en particulier la fin. Il a raté un coup roulé de 12 pieds pour un oiselet à son dernier trou, puis a dépassé le trou pour la normale.

Il a terminé sa journée avec un score de 75.

Stenson fait partie des quatre nouveaux joueurs qui se sont ajoutés au tableau de 48 joueurs pour le troisième événement de la série LIV. Il s’était engagé à soutenir pleinement le circuit européen en mars lorsqu’il avait accepté le poste de capitaine de la Coupe Ryder, puis s’est joint à la LIV pour un montant d’environ 50 millions $ US.

Le circuit l’a dépouillé de son titre de capitaine la semaine dernière lorsque le circuit rival a annoncé sa signature.

Reed a également joué un 64 à son deuxième tournoi LIV. Il a calé six oiselets lors d’une séquence de sept trous en début de ronde.

Le Thaïlandais Phachara Khongwatmai a pour sa part remis une carte de 66, tandis que Dustin Johnson et Carlos Ortiz suivent à 67.

Charles Howell III (68) et Jason Kokrak (69) en étaient également à leurs débuts au circuit LIV, tandis que le quatrième ajout, Paul Casey, s’est contenté d’un 73.