St-Louis apporte trois changements à sa formation face aux Devils

NEWARK, N.J. — Trois changements seront apportés à la formation du Canadien de Montréal en vue du match de jeudi soir face aux Devils du New Jersey, a annoncé l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

L’attaquant Tyler Pitlick ainsi que les défenseurs Kale Clague et Chris Wideman seront en uniforme, et ils remplaceront l’attaquant Paul Byron ainsi que les défenseurs Justin Barron et Jordan Harris.

De plus, St-Louis a indiqué que le vétéran Jake Allen effectuera un cinquième départ d’affilée devant la cage du Tricolore.

Pour leur part, les Devils devraient envoyer dans la mêlée l’ex-gardien du Bleu-blanc-rouge, Andrew Hammond. Le «Hamburglar» a disputé quatre matchs avec le Canadien plus tôt cette saison, avant d’être échangé à la date limite des transactions en retour de l’attaquant Nate Schnarr.

Le Canadien tentera d’éviter d’encaisser une deuxième défaite d’affilée, après s’être incliné 6-3 devant les Sénateurs d’Ottawa mardi soir au Centre Bell.

Les Devils essaieront pour leur part de freiner à quatre leur vilaine série de revers. Le match commence à 19h.