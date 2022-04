St. Andrews prêt à abaisser la marque de la plus grande foule à l’Omnium britannique

The Associated Press

SAINT ANDREWS, Royaume-Uni — La 150e édition de l’Omnium britannique devrait attirer une foule record de 290 000 personnes quand St. Andrews accueillera le tournoi en juillet, ont déclaré les organisateurs.

Le Royal & Ancient (R&A) a reçu plus de 1,3 millions de demandes de billets, ce qui a eu pour conséquence d’octroyer le plus grand nombre de billets pour les partisans du plus vieux tournoi majeur du monde.

La marque est actuellement détenue par l’édition 2000, présentée aussi à St. Andrews. Cette année-là, 239 000 personnes avaient vu Tiger Woods mettre la main sur la Claret Jug.

Environ 52 000 partisans devraient fouler le parcours chaque jour à compter du 14 juillet. Un total de 80 000 sont attendus pour les quatre jours d’entraînement, ce qui dépasserait le nombre de 61 000 ayant assisté à ces journées en 2019, au Royal Portrush.

Près de 238 000 avaient assister aux quatre jours du tournoi cette année-là.