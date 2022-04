Springer se signale contre son ancienne équipe et les Blue Jays l’emportent à Houston

Kristie Rieken, The Associated Press

HOUSTON — George Springer a amorcé la rencontre avec un circuit et les Blue Jays de Toronto ont battu les Astros de Houston 3-2, samedi soir.

Springer, qui a passé les sept premières saisons de sa carrière avec les Astros, a reçu une belle ovation de la part des partisans de son ancienne équipe. Il s’agissait de sa première visite à Houston en tant qu’adversaire.

Le joueur le plus utile de la Série mondiale de 2017 était blessé lorsque les Blue Jays se sont arrêtés à Houston, l’année dernière. Il a également raté le duel de vendredi, après avoir été atteint par un lancer, mercredi soir.

Springer a envoyé le cinquième lancer de José Urquidy dans l’enclos des releveurs au champ droit, procurant une avance de 1-0 aux Blue Jays.

Les Astros ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Les deux équipes étaient à égalité 2-2 après un retrait en septième manche quand Santiago Espinal a claqué un tir de Blake Taylor (0-1) par-dessus la clôture.

Les Blue Jays mènent les Majeures avec 20 longues balles cette saison. Ils en ont frappé quatre lors des deux premiers matchs de cette série.

Alek Manoah (3-0) a alloué deux points et sept coups sûrs en six manches au monticule pour les Torontois.

Kyle Tucker a cogné un simple en neuvième manche, mais le releveur des Blue Jays Adam Cimber a retiré Nico Goodrum sur des prises et Aledmys Diaz s’est compromis dans un double jeu.

Cimber en a profité pour enregistrer un premier sauvetage cette saison.

Alex Bregman a répliqué à Springer en claquant un circuit de deux points en première manche, mais les Astros n’ont pas été en mesure de créer plus d’attaque. Michael Brantley et Tucker ont tous les trois placé trois balles en lieu sûr.

Urquidy a permis deux points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers de travail.