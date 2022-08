Springer et Guerrero brillent dans un gain des Blue Jays aux mains des Yankees

Larry Fleisher, The Associated Press

NEW YORK — George Springer a été parfait en cinq présences au bâton, Vladimir Guerrero fils a claqué un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont rossé les Yankees de New York 9-2, jeudi.

La frappe de Guerrero a permis aux Jays d’inscrire cinq points en deuxième manche aux mains de Frankie Montas.

José Berríos (9-5) a connu une bonne soirée après deux durs revers. Il a alloué deux points et six coups sûrs en six manches et deux tiers de travail. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Jouant comme frappeur désigné pour une sixième rencontre de suite, Springer a cogné un double et quatre simples. Il a notamment produit un point juste avant le circuit de Guerrero. C’était sa quatrième rencontre avec cinq coups sûrs en carrière.

«C’est une bonne soirée pour moi, j’imagine, mais elle est encore mieux pour notre groupe», a dit Springer.

Il est devenu le deuxième membre des Blue Jays à connaître une soirée de cinq coups sûrs. Roy Howell a été cinq en six à la plaque le 10 septembre 1977, lors de la première saison des Torontois dans le Baseball majeur.

Au lendemain du grand chelem de Josh Donaldson qui leur a procuré une victoire de 8-7 contre les Rays de Tampa Bay, les Yankees ont subi un 13e revers à leurs 17 dernières parties.

Alejandro Kirk a produit un point grâce à un double et un autre avec un ballon-sacrifice pour les Jays.

L’équipe canadienne s’est approchée à neuf matchs des Yankees, meneurs de la section est de l’Américaine. Le club torontois occupe présentement le troisième et dernier rang des équipes repêchées pour les séries éliminatoires.

«Évidemment ils sont en tête avec une avance de neuf matchs ou peu importe. Mais, à partir de maintenant, chaque match est important, a noté Springer. On se moque de qui nous affrontons. Nous avons la mentalité d’une équipe en séries, on laisse tout sur le terrain.»

Teoscar Hernández a également produit deux points grâce à un double en septième contre Albert Abreu.

À son premier duel à domicile, Montas (4-10) a alloué six points et huit coups sûrs en six manches. Il a alloué six points pour une deuxième fois en trois matchs depuis qu’il a été acquis des Athletics d’Oakland.