Springer et Bichette brillent dans un gain des Blue Jays contre les Reds

TORONTO — George Springer et Bo Bichette ont chacun produit un point et les Blue Jays ont tenu le coup pour battre les Reds de Cincinnati 2-1, vendredi.

Santiago Espinal a prolongé à 13 sa séquence de matchs avec un coup sûr — sa meilleure en carrière — pour les Blue Jays (21-18). Toutefois son coéquipier Vladimir Guerrero fils a vu la sienne être stoppée à 15.

Hyun Jin Ryu (1-0) a accordé six coups sûrs et a retiré trois frappeurs sur des prises en six manches de travail. Il n’a alloué aucun point et baissé sa moyenne de points mérités de 9,00 à 6,00.

Ryan Borucki, Adam Cimber, Yimi Garcia et Jordan Romano sont venus en relève pour le club de la Ville Reine.

L’Ontarien Romano a réalisé son 13e sauvetage de la campagne.

Matt Reynolds a produit le seul point des Reds (11-27).

Luis Castillo (0-2) a retiré cinq frappeurs sur des prises, mais a accordé deux points et sept coups sûrs en six manches.

Hunter Strickland et Art Warren ont combiné leurs efforts pour n’allouer aucun point en relève.

Le premier-but des Reds, Joey Votto, qui a grandi à Toronto a reçu une salve d’applaudissements quand il est arrivé au bâton en deuxième manche.

Alek Manoah (4-1) sera au monticule pour le match de samedi matin des Blue Jays contre les Reds. Il sera opposé à Hunter Greene (1-6).