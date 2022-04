Springer donne la victoire aux Blue Jays avec un circuit de deux points

DUNEDIN, Fla. — George Springer a cogné un circuit de deux points pour procurer une victoire de 7-5 aux Blue Jays de Toronto aux dépens des Yankees de New York, dimanche, dans la Ligue des Pamplemousses.

La claque de Springer sur un lancer du releveur Clarke Schmidt a rompu une égalité de 5-5 en sixième manche.

Le partant des Jays, Shaun Anderson, a accordé quatre points sur trois coups sûrs en trois manches de travail. Il a accordé un but sur balles et a retiré trois frappeurs sur des prises.

Chez les Yankees, l’arrêt-court Isiah-Kiner Falefa et le joueur de troisième but Josh Donaldson ont aussi cogné des circuits de deux points. Donaldson a terminé sa journée à la plaque avec deux coups sûrs et un but sur balles.

Le partant des Yankees, Luis Gil, a accordé cinq points sur huit coups sûrs en deux manches et un tiers. Il a donné un but sur balles et a retiré deux frappeurs sur des prises.

Avec cette victoire, la fiche des Blue Jays est maintenant de 8-5 en matchs préparatoires. La saison régulière débute à Toronto vendredi contre les Rangers du Texas.

D’ici là, deux matchs préparatoires sont prévus lundi contre les Tigers et mardi contre les Orioles.

Transaction de receveurs

Par ailleurs, l’organisation des Jays a annoncé avoir fait l’acquisition du receveur des White Sox de Chicago Zack Collins en échange du receveur Reese McGuire.

Âgé de 27 ans, Collins a frappé 13 doubles et quatre circuits en plus de produire 26 points en 78 matchs la saison dernière. Sélectionné 10e au total au repêchage de 2016, Collins mesure six pieds trois pouces et pèse 220 livres.

En trois saisons avec les White Sox, il a maintenu une moyenne combinée de présence sur les buts et de puissance de ,645. Il a amassé 17 doubles, un triple et sept coups de circuit en 114 parties.

Dans le cas de McGuire, aussi âgé de 27 ans, il a maintenu une moyenne au bâton de ,253 avec 15 doubles, un circuit et 10 points produits la saison dernière. L’athlète de six pieds et 215 livres avait été sélectionné 14e au total par les Pirates de Pittsburgh au repêchage de 2013.