Sources de l’AP: Colin Kaepernick à l’entraînement avec les Raiders

Josh Dubow, The Associated Press

Colin Kaepernick obtiendra sa première chance de s’entraîner avec une équipe de la NFL depuis 2016 alors qu’il avait décidé de poser un genou par terre lors de l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et les inégalités raciales.

Deux personnes en connaissance de cause ont dit que Kaepernick s’entraînera avec les Raiders de Las Vegas mercredi. Les sources se sont confiées sous le sceau de l’anonymat puisque la nouvelle n’a pas encore été confirmée. Le réseau de télévision américain ESPN a été le premier à dévoiler l’information.

Kaepernick ne joue plus dans le circuit Goodell depuis la fin de 2016 alors qu’il a été libéré par les 49ers de San Francisco. La nouvelle mouture d’entraîneurs menée par Kyle Shanahan disait vouloir aller dans une direction différente au poste de quart-arrière.

Le quart de 34 ans n’a plus eu d’opportunité de s’entraîner dans la NFL, car, selon lui, il a subi des représailles en raison de ses protestations de la saison précédente. Il a rencontré les Seahawks de Seattle et a tenu des discussions avec les Ravens de Baltimore, mais ce n’est jamais allé plus loin.

Il a déposé une plainte à la NFL en 2017 pour le manque d’opportunités et y a mis fin en 2019 — mais à tout de même obtenu aucune chance.

L’ancien finaliste du Super Bowl en 2012 tentera de se tailler un poste comme réserviste derrière Derek Carr. Ce dernier a signé une prolongation de contrat le mois dernier.