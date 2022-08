Soccer: un Mondial qui commencera un jour plus tôt, le 20 novembre

The Associated Press

ZURICH — La FIFA a officiellement devancé d’un jour le début de la Coupe du monde et a donné au pays hôte, le Qatar, une vitrine de haute visibilité le dimanche soir.

Le Qatar affrontera désormais l’Équateur à Doha le 20 novembre, étendant la Coupe du monde à 29 jours et non les 28 convenus il y a sept ans, après qu’un tournoi prévu en juin et juillet ait été repoussé pour éviter la chaleur torride du désert au milieu de l’été.

Le changement a été approuvé par un comité de la FIFA composé de son président Gianni Infantino et des présidents des six instances continentales de football. La FIFA a déclaré que le vote a été unanime.

Le Qatar fera ses débuts en Coupe du monde contre l’Équateur à 19h00 heure locale le 20 novembre, après une cérémonie d’ouverture au stade Al Bayt, d’une capacité de 60 000 places.

Avant la décision rendue jeudi, le premier match devait être Pays-Bas-Sénégal dans le groupe A du Qatar, à partir de 13h00 heure locale le 21 novembre, un lundi. Ce match a été repoussé de six heures à 19h00, dans le créneau libéré par Qatar-Équateur.