Soccer féminin: le Canada veut retrouver ses repères face au Costa Rica

Après un match frustrant au cours duquel il y a eu 74 arrêts de jeu selon l’entraîneuse Bev Priestman, le Canada veut retrouver ses repères lundi contre le Costa Rica au Championnat féminin de la Concacaf, présenté au Mexique.

Le Canada, classé sixième au monde, a malgré tout gagné 1-0 face au Panama, no 57, vendredi. Ce résultat, combiné à une victoire de 6-0 contre Trinité-et-Tobago, no 76, a permis au Canada de confirmer sa participation à la Coupe du monde de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande avec un match à disputer en phase de groupes.

Puisque les joueuses du Panama tombaient au moindre contact, Preistman a estimé que l’arbitre a sifflé en moyenne à chaque 80 secondes.

«Le plus important pour nous est de tourner la page sur cette rencontre, a dit Priestman, dimanche. Ça n’a pas été parfait, mais nous avons fait le travail. Nous devons toutefois jouer d’une manière où ces situations n’affectent pas notre rythme.

«Nous espérons donc retrouver nos repères et notre erre d’aller. Nous en aurons besoin lors des matchs suivants.»

L’arrière latérale Ashley Lawrence a dit que l’équipe canadienne voulait retenir les leçons des deux premiers matchs du tournoi.

«Nous devons comprendre qu’il y aura des moments frustrants. Mais que ce sont des choses qui sont hors de notre contrôle, a-t-elle dit. Nous devons donc être concentrées sur les choses que nous contrôlons. Et ça, c’est notre jeu. Comment nous voulons nous imposer à l’adversaire. C’est ce qui a été à la base de notre succès par le passé.»

Le premier rang du groupe B sera à l’enjeu lundi à l’Estadio BBVA de Monterrey face au Costa Rica, no 37. Les Costaricaines ont battu le Panama 3-0 et Trinité-et-Tobago 4-0.

«Elles comptent sur de bonnes joueuses, a dit Priestman au sujet de l’équipe du Costa Rica. C’est une bonne équipe dont nous devons disposer.»

Le Canada a remporté chacun de ses 14 duels précédents face au Costa Rica par un pointage combiné de 47-6.

Leur dernier affrontement remonte à février 2018, quand le Canada avait gagné 1-0 en demi-finale du tournoi de qualification olympique de la Concacaf.

L’équipe qui termine en tête du groupe B devrait éviter les États-Unis en demi-finales. Les Américaines concluent la phase de groupes lundi en affrontant les Mexicaines.

Le Canada a remporté le tournoi en 1998 et en 2010, battant chaque fois le Mexique en finale. Les États-Unis ont remporté les huit autres éditions du tournoi.

L’équipe qui remportera le tournoi obtiendra également son billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et pour la première édition de la Gold Cup féminin, aussi en 2024.

Les équipes qui terminent en deuxième et troisième positions s’affronteront en septembre 2023 pour une série de qualification pour les Olympiques et la Gold Cup.